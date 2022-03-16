Đúng 2 tuần nữa, càn khôn xoay chuyển, những con giáp sáng tích lộc, trưa trữ tài, giàu sang khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 16/03/2022 22:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc sáng tích lộc, trưa trữ tài, giàu sang khó ai bì kịp trong 2 tuần tới.

Tuổi Mão

Do có cát tinh chiếu mệnh và sự cố gắng không ngừng của chính bản thân, con giáp may mắn này sẽ nhận được sự tin tưởng của cấp trên dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa. Vì thế, khi được giao những nhiệm vụ quan trọng, bạn hãy sẵn sàng nhận trách nhiệm và coi đó là bậc thang giúp mình dần thăng tiến.

Tình cảm có dấu hiệu thăng hoa, tươi sáng hơn trước. Có lẽ không khí đầu năm sẽ khiến cho bạn và người ấy vui vẻ hơn, gạt bỏ mọi nỗi buồn trong quá khứ. Người độc thân có thể vô tình gặp được định mệnh của đời mình trong chuyến đi chơi cùng bạn bè nào đó.

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Tình cảm của người tuổi Mão có dấu hiệu thăng hoa, tươi sáng trong 2 tuần tới - Ảnh: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ có những thay đổi đáng kể và đầy bất ngờ trong sự nghiệp. Cụ thể, nhờ có vận quý nhân giúp đỡ mà bạn làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Sự nghiệp của bạn trong thời gian tới cũng sẽ "phất lên như diều gặp gió", khiến mọi người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ. 

Bên cạnh đó, gia đình là nơi con giáp này hướng về, tìm kiếm những phút giây hạnh phúc, thư thái bên người thân. Đây cũng là ngày mà bạn nghĩ về những cột mốc quan trọng của cuộc đời, cũng như những hồ nghi của riêng bản thân mà bạn buộc lòng phải đối mặt và giải quyết chúng.

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Người tuổi Sửu sẽ có những thay đổi đáng kể và đầy bất ngờ trong sự nghiệp - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ có sự cải thiện rõ rệt, tăng trưởng hơn hẳn trước đó. Bạn có thể được tăng lương, nhận được khoản tiền thưởng lớn bất ngờ hoặc chuyện làm ăn kinh doanh ngày một phát đạt. Ngoài ra, nhiều cơ hội kiếm tiền từ những ngành nghề tay trái cũng sẽ đến với bạn, nhất là trong lĩnh vực buôn bán dịch vụ.

Tình cảm của các cặp đôi đang yêu ngày chín muồi, chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Người độc thân sẽ có vận đào hoa khá tốt, dễ gặp được người ưng ý, nhưng cần phải chủ động tạo ra cơ hội cho mình. Do đó, bạn nên biết nắm bắt cơ hội làm quen và giao lưu nhiều hơn để tìm được "người trong mộng" mà bạn hằng ao ước.

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Người tuổi Dậu sẽ có sự cải thiện rõ rệt, tăng trưởng hơn hẳn trước đó - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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