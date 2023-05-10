Đúng 2 tuần cuối tháng 5 (15-31/5), 3 con giáp được Phật Bà che chở, làm gì cũng thuận, sự nghiệp hưng thịnh, tiền vô như nước

Tâm linh - Tử vi 10/05/2023 13:17

Con giáp này thoát ra khỏi rắc rối, cuộc sống và sự nghiệp đều lên hương. Họ có cơ hội làm ăn phát tài, kiếm được nhiều tiền.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là con giáp ngay thẳng, chân thật. Trong công việc, họ là người quyết đoán, có tầm nhìn xa trông rộng và thường đưa ra những ý tưởng sáng tạo. Thời gian gần đây, con giáp tuổi Thìn bị hung tinh tác động nên nhiều người gặp rắc rối, khó khăn trong sự nghiệp.

Con giáp này thoát ra khỏi rắc rối, cuộc sống và sự nghiệp đều lên hương. Người tuổi Thìn có cơ hội làm ăn phát tài, kiếm được nhiều tiền. Không những thế, họ còn nhận được thêm cơ hội đầu tư sinh lời, tiền bạc cứ thế chảy ào ào vào túi.

Trong khi đó, người tuổi Thìn làm kinh doanh buôn bán cũng gặp nhiều may mắn. Họ tìm được nguồn hàng tốt, chốt được nhiều đơn hàng, doanh thu tăng lên nhanh chóng. Mặt khác, những người cầm tinh con rồng sẽ có vận đào hoa như ý. Những người còn độc thân nếu muốn sớm tìm được nửa kia thì hãy thể hiện tình cảm của bản thân nhiều hơn.

Đúng 2 tuần cuối tháng 5 (15-31/5), 3 con giáp được Phật Bà che chở, làm gì cũng thuận, sự nghiệp hưng thịnh, tiền vô như nước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đa phần đều hiền lành, thiện lương và nhân hậu. Họ là con giáp bao dung, rộng lượng và hay giúp đỡ người khác. Chính vì vậy mà càng về sau, cuộc sống của người tuổi này thường hạnh phúc.

Họ được quý nhân giúp đỡ nên dù có gặp khó khăn cũng sớm tai qua nạn khỏi. Vận trình tài lộc của con giáp tuổi Hợi vừa qua không mấy khả quan. Họ gặp nhiều khó khăn vất vả. Thêm vào đó, con giáp này chưa tìm được hướng đi đúng đắn cho sự nghiệp của bản thân.

Tài vận của người tuổi Hợi có nhiều khởi sắc. Người tuổi này gặp được quý nhân, nhận được công việc phù hợp với khả năng của bản thân. Ngoài ra, những người làm kinh doanh cũng sẽ có thêm cơ hội đầu tư kinh doanh, hứa hẹn sẽ sinh lời.

Không những gặp vận đỏ trong sự nghiệp, con giáp này cũng có chuyện tình duyên ngọt ngào. Những người còn độc thân sẽ sớm tìm thấy tình yêu đích thực. Những người đã có đôi có cặp sẽ nhận thêm tin vui cưới hỏi, mang thai.

Đúng 2 tuần cuối tháng 5 (15-31/5), 3 con giáp được Phật Bà che chở, làm gì cũng thuận, sự nghiệp hưng thịnh, tiền vô như nước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi giàu tình cảm, nhân hậu và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn mà không nề hà, toan tính điều gì. Đặc biệt, người tuổi này là người có tầm nhìn và khả năng phân tích nhạy bén nên thường sẽ tiến xa trong sự nghiệp.

Tài lộc của con giáp tuổi Mùi ngày một vượng phát. Con giáp này gặp nhiều cơ may trong sự nghiệp. Họ có hy vọng thay đổi được tình hình hiện tại. Con giáp tuổi này được quý nhân trao cho cơ hội phát triển sự nghiệp.

Những người làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, thu hoạch được nhiều nông sản. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng ký kết được nhiều hợp đồng, thu được khoản lời lớn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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