Đúng 2 ngày cuối tuần này (20-21/8), Phật Bà hiển linh độ trì, tà khí cũng phải tránh xa 3 con giáp này, từ đây đường quan lộ hanh thông, tiền tài cất cánh

Nhờ có vận may song hành, vận khí của bản mệnh có sự thay đổi đáng kể, dễ gặp được nhiều điều như ý muốn hơn hẳn mọi người. Con giáp này không phải chịu ảnh hưởng quá nhiều của hung vận quấy quá nữa, nhờ vậy sẽ thu về những thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Xin chúc mừng người tuổi Ngọ khi bạn chính là một trong những con giáp may mắn trong 2 ngày cuối tuần này (20-21/8) được nhắc đến tên đầu tiên.

Theo tử vi dự đoán, trong 2 ngày cuối tuần này (20-21/8) các chú Khỉ cũng được Cát Tinh che chở, họ sẽ gặp rất nhiều may mắn. Đặc biệt, trong ngày Chủ nhật 21/8, công việc của tuổi Ngọ thăng tiến tích cực. Nếu kinh doanh buôn bán họ cũng chốt đơn ầm ầm, đón tài lộc về tay.

Theo tử vi khoa học dự báo, thời điểm này bạn sẽ nhận được cơ hội phát triển sự nghiệp. Đặc biệt, cơ hội lần này do bạn tự tạo ra nhờ những sáng kiến đột phá thúc đẩy nhanh tiến độ công việc. Sự cố gắng của con giáp này khiến cấp trên rất hài lòng và tạo thêm không gian phát triển cho bản mệnh. Nhờ đó cơ hội thăng quan tiến chức cũng được rộng mở hơn.

Ngoài công việc chính, đây chính là thời điểm tuổi Thân có được cơ hội làm ăn thêm. Nếu biết nắm bắt thì tuổi Thân sẽ ngồi trên đống tiền, không còn lo lắng chuyện tài chính trong thời gian tới. Đặc biệt, nhờ được Cát Tinh chiếu mệnh nên bao khó khăn trắc trở trước đây Thân đều vượt qua. Năng lực của họ dưới sự trợ giúp của bạn bè, đồng nghiệp được thể hiện và khẳng định.

Trong những lúc tài lộc rủng rỉnh, tuổi Thân cần chi tiêu khôn ngoan để duy trì tài khí. Nếu tiêu pha lãng phí, đầu tư vô tội vạ thì sau này bạn sẽ phải hối hận.

Tuổi Hợi

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Cũng là một trong những con giáp may mắn trong 2 ngày cuối tuần này (20-21/8), tuổi Hợi được dự báo có nhiều điểm sáng về phương diện tài lộc.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, 2 ngày cuối tuần này là thời điểm thích hợp để bạn đưa ra những quyết định ký kết hợp đồng. Trải qua quá trình trao đổi và tìm hiểu kĩ lưỡng, bạn có thể hợp tác với những đối tác đáng tin cậy, đem về nguồn tiền đầy khả quan. Chỉ cần con giáp này dốc sức chăm chỉ thì sắp tới sẽ không phải lo lắng về chuyện tiền bạc cũng như nguồn vốn đầu tư.

Phương diện tình cảm của con giáp Hợi cũng có nhiều khởi sắc và mang tới nhiều ý nghĩa tốt đẹp cho tuổi này. Bạn cảm thấy hạnh phúc vì nhận ra những giá trị mà trước đây chưa biết tới và trân trọng những gì đang có, biết cảm thông và thấu hiểu hơn trong mối quan hệ với nửa kia.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm