Đúng 18h08p hôm nay 27/10: 3 con giáp này phúc phần đủ đầy, tài vận sung túc, cát khí vây quanh, đi đến đâu may mắn đến đó, cầu được ước thấy, tiền đồ rộng mở, đời sau sung túc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 13:40

Đúng 18h08p hôm nay, 3 con giáp này phúc phần đủ đầy, cát khí vây quanh, lộc lá tràn lan, tình - tiền viên mãn, đi đến đâu may mắn đến đo.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ được Tam Hợp Thái Tuế chiếu mệnh nên có cơ hội rất lớn gặp được quý nhân. Ngày này nếu bạn biết cách tận dụng sự hỗ trợ từ quý nhân thì sẽ giảm thiểu được rất nhiều vất vả, không mất công sức mà vẫn đạt được thành quả như ý.

Lại thêm Chính Ấn soi đường, bạn cho thấy sự tự tin và bản lĩnh hơn người, hoàn toàn có thể làm chỗ dựa vững chắc cho mọi người. Trong các tình huống xảy ra, bạn đều có thể dẫn dắt mọi người theo hướng của mình và gánh vác mọi việc trong thời điểm quan trọng mà không ngại khó khăn. Từ đó, bản mệnh cũng có cơ hội thể hiện khả năng lãnh đạo tài tình.

Đúng 18h08p hôm nay 27/10: 3 con giáp này phúc phần đủ đầy, tài vận sung túc, cát khí vây quanh, đi đến đâu may mắn đến đó, cầu được ước thấy, tiền đồ rộng mở, đời sau sung túc viên mãn - Ảnh 1
Người tuổi Tỵ được Tam Hợp Thái Tuế chiếu mệnh nên có cơ hội rất lớn gặp được quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 27/10/2022 hôm nay, tam hội hỗ trợ cho tuổi Dậu có thể hóa giải những căng thẳng trong các mối quan hệ do hiểu nhầm mà xa mặt, cách lòng. Con giáp này nên biết rằng tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho chính mình.

Tam hội là tín hiệu tích cực khuyến khích tuổi Dậu nên dành nhiều thời gian hơn cho người thân, bạn bè của mình trong ngày hôm nay. Nếu có điều gì phải đưa ra lựa chọn thì con giáp này nên ưu tiên những mối quan hệ thân thiết, gần gũi hơn.

Ngũ hành tương sinh giúp tuổi Dậu có những kế hoạch tài chính phù hợp với hiện tại. Nhiều người tiết kiệm được một khoản khá khá sau một thời gian không ngừng tích lũy từ những khoản nho nhỏ mà vốn trước con giáp này đã từng xem thường.

Đúng 18h08p hôm nay 27/10: 3 con giáp này phúc phần đủ đầy, tài vận sung túc, cát khí vây quanh, đi đến đâu may mắn đến đó, cầu được ước thấy, tiền đồ rộng mở, đời sau sung túc viên mãn - Ảnh 2
Tam hội là tín hiệu tích cực khuyến khích tuổi Dậu nên dành nhiều thời gian hơn cho người thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thiên Ấn là cát thần đảm bảo cho công việc của tuổi Tuất diễn ra một cách tuần tự và êm xuôi. Cũng bởi thường ngày bạn luôn thận trọng, tỉ mỉ trong từng việc nhỏ nên kết quả ổn định là điều xứng đáng.

Bạn được đánh giá cao nhờ bản tính cần cù, chăm chỉ, chịu khó lại hòa đồng với mọi người. Hãy tận dụng thế mạnh này để phát huy khả năng, tích lũy thêm kiến thức, đừng mãi giậm chân một chỗ vì rất uổng phí đó. Ngoài ra, bạn cần thêm sự linh hoạt và nhanh nhẹn để có thể tìm kiếm được nhiều cơ hội phát triển phù hợp hơn.

Vận trình tình cảm viên mãn, hạnh phúc. Có vẻ như bạn và nửa kia hiện đang trải qua khoảng thời gian hẹn hò lãng mạn nhất. Đây được xem là thành quả cho những nỗ lực vun vén tình cảm của người trong cuộc.

Đúng 18h08p hôm nay 27/10: 3 con giáp này phúc phần đủ đầy, tài vận sung túc, cát khí vây quanh, đi đến đâu may mắn đến đó, cầu được ước thấy, tiền đồ rộng mở, đời sau sung túc viên mãn - Ảnh 3
Thiên Ấn là cát thần đảm bảo cho công việc của tuổi Tuất diễn ra một cách tuần tự và êm xuôi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 27/10: TOP 3 con giáp này may mắn đủ đường, vạn sự hanh thông, quý nhân nâng đỡ đến công danh thành toại, vận trình rực rỡ, tình - tiền viên mãn

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 27/10: TOP 3 con giáp này may mắn đủ đường, vạn sự hanh thông, quý nhân nâng đỡ đến công danh thành toại, vận trình rực rỡ, tình - tiền viên mãn

Đúng 12h trưa nay 27/10, 3 con giáp này may mắn đủ đường, vạn sự hanh thông, quý nhân nâng đỡ nên công danh rực rỡ, thu nhập khả quan, tình duyên vượng sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 3 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc