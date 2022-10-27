Đúng 18h08p hôm nay 27/10: 3 con giáp này phúc phần đủ đầy, tài vận sung túc, cát khí vây quanh, đi đến đâu may mắn đến đó, cầu được ước thấy, tiền đồ rộng mở, đời sau sung túc viên mãn

Người tuổi Tỵ được Tam Hợp Thái Tuế chiếu mệnh nên có cơ hội rất lớn gặp được quý nhân. Ngày này nếu bạn biết cách tận dụng sự hỗ trợ từ quý nhân thì sẽ giảm thiểu được rất nhiều vất vả, không mất công sức mà vẫn đạt được thành quả như ý.

Lại thêm Chính Ấn soi đường, bạn cho thấy sự tự tin và bản lĩnh hơn người, hoàn toàn có thể làm chỗ dựa vững chắc cho mọi người. Trong các tình huống xảy ra, bạn đều có thể dẫn dắt mọi người theo hướng của mình và gánh vác mọi việc trong thời điểm quan trọng mà không ngại khó khăn. Từ đó, bản mệnh cũng có cơ hội thể hiện khả năng lãnh đạo tài tình.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 27/10/2022 hôm nay, tam hội hỗ trợ cho tuổi Dậu có thể hóa giải những căng thẳng trong các mối quan hệ do hiểu nhầm mà xa mặt, cách lòng. Con giáp này nên biết rằng tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho chính mình.

Tam hội là tín hiệu tích cực khuyến khích tuổi Dậu nên dành nhiều thời gian hơn cho người thân, bạn bè của mình trong ngày hôm nay. Nếu có điều gì phải đưa ra lựa chọn thì con giáp này nên ưu tiên những mối quan hệ thân thiết, gần gũi hơn.

Ngũ hành tương sinh giúp tuổi Dậu có những kế hoạch tài chính phù hợp với hiện tại. Nhiều người tiết kiệm được một khoản khá khá sau một thời gian không ngừng tích lũy từ những khoản nho nhỏ mà vốn trước con giáp này đã từng xem thường.

Tam hội là tín hiệu tích cực khuyến khích tuổi Dậu nên dành nhiều thời gian hơn cho người thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thiên Ấn là cát thần đảm bảo cho công việc của tuổi Tuất diễn ra một cách tuần tự và êm xuôi. Cũng bởi thường ngày bạn luôn thận trọng, tỉ mỉ trong từng việc nhỏ nên kết quả ổn định là điều xứng đáng.

Bạn được đánh giá cao nhờ bản tính cần cù, chăm chỉ, chịu khó lại hòa đồng với mọi người. Hãy tận dụng thế mạnh này để phát huy khả năng, tích lũy thêm kiến thức, đừng mãi giậm chân một chỗ vì rất uổng phí đó. Ngoài ra, bạn cần thêm sự linh hoạt và nhanh nhẹn để có thể tìm kiếm được nhiều cơ hội phát triển phù hợp hơn.

Vận trình tình cảm viên mãn, hạnh phúc. Có vẻ như bạn và nửa kia hiện đang trải qua khoảng thời gian hẹn hò lãng mạn nhất. Đây được xem là thành quả cho những nỗ lực vun vén tình cảm của người trong cuộc.

Thiên Ấn là cát thần đảm bảo cho công việc của tuổi Tuất diễn ra một cách tuần tự và êm xuôi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo