Cục diện tử vi hôm nay Thứ Hai 17/10/2022 cho thấy thời vận của Tuổi Tỵ tốt đẹp và thuận lợi, nhưng sự tốt đẹp này chỉ ở mức độ trung bình. Vì vậy, trong công việc bạn cứ tiến hành một cách bình thường là tốt, việc như thế nào cứ làm như thế ấy, không nên tính chuyện lớn lao sẽ bị bất lợi. Thứ Bảy này cũng là một ngày thuận lợi cho việc cầu về đường đi, di chuyển, tính toán, cho nên nếu muốn đi xa, mưu tính công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở thì nên thực hiện sẽ tốt cho Tuổi Tỵ.

Nếu bạn là người chưa lập gia đình, bạn muốn thổ lộ tình cảm hay hẹn ước thì nên tiến hành, sẽ thuận lợi cho bạn. Trong chuyện tình cảm, Tuổi Tỵ nên tạo cơ hội để bày tỏ tâm tư, không nên chờ đợi, hoặc ngần ngừ vì sẽ có người khác xen vào làm bất lợi cho bạn.

Công việc trong ngày thứ Hai của tuổi Mùi khá tốt, bản mệnh thận trọng, tỉ mỉ trong từng việc nhỏ nên kết quả ổn định. Tuy nhiên con giáp này vẫn thiếu sự linh hoạt và nhanh nhẹn, chỉ biết hoàn thành đúng phần việc được giao mà không nghiên cứu, tìm tòi học hỏi thêm phần khác.

Tuổi Mùi được đánh giá cao nhờ bản tính cần cù, chăm chỉ, chịu khó lại hòa đồng với mọi người. Hãy tận dụng thế mạnh này để phát huy khả năng, tích lũy thêm kiến thức, đừng mãi giậm chân một chỗ vì rất uổng phí đó. Ngũ hành Hỏa sinh Thổ vượng bạn nên đề phòng các vấn đề về hệ tiêu hóa, dạ dày.

Ngũ hành tương sinh giúp cho đường tình duyên của người tuổi Mùi hài hòa hơn. Con giáp này có một người luôn ở bên động viên, chia sẻ, thấu hiểu những gì gặp phải. Bản mệnh như được tiếp thêm động lực để phấn đấu và giành được nhiều thành công hơn nữa.

Tuổi Mùi được đánh giá cao nhờ bản tính cần cù, chăm chỉ, chịu khó lại hòa đồng với mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Thìn khởi sắc rạng rỡ, đi đâu cũng có người giúp đỡ, che chở. Đặc biệt là nam mệnh sẽ có lợi hơn, nếu biết tận dụng thì vị thế của con giáp này sẽ thay đổi hoàn toàn, thăng tiến khiến ai cũng phải mơ ước, ngưỡng mộ bởi quý nhân là người lãnh đạo, có chức có quyền.

Đường tình duyên của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay cực kỳ hanh thông, thuận lợi. Con giáp này còn độc thân hôm nay sẽ có cơ hội tìm được đối tượng ứng ý. Tuy nhiên bản mệnh cần phải biết nắm bắt cơ hội thì đôi bên mới sớm nên duyên đôi lứa.

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Thìn khởi sắc rạng rỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo