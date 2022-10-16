Đúng giờ Tý ngày mai 17/10: PHẬT BÀ ưu ái, CÁT TINH chiếu mệnh, 3 con giáp này không còn đói khổ, một bước lên hương, thay thời đổi vận, phút chốc trở thành đại gia, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị

12 con giáp tử vi 16/10/2022 10:33

Đúng giờ Tý ngày mai, 17/10, 3 con giáp này đói khổ không còn, lên hương đổi vận, thay thời nhanh chóng, đại gia điểm mặt gọi tên.

Tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi phát triển rực rỡ nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Để có thể đạt được thành công như hiện tại, bạn đã luôn cố gắng không ngừng nghỉ và rèn luyện bản thân để trở thành một người xuất sắc hơn. 

May mắn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay. Đối phương sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý mà tốt nhất là bạn nên nắm bắt ngay. Bạn có những ưu điểm riêng và nay là lúc thích hợp để phát huy đấy.

Vận trình tình cảm đón đầu hạnh phúc. Tuổi Mùi dù có bận rộn với khối lượng công việc khổng lồ thì cũng không quên dành thời gian cho người bạn đời của mình. Sự chân thành chính là chìa khoá giúp tình yêu duy trì được lâu.

Đúng giờ Tý ngày mai 17/10: PHẬT BÀ ưu ái, CÁT TINH chiếu mệnh, 3 con giáp này không còn đói khổ, một bước lên hương, thay thời đổi vận, phút chốc trở thành đại gia, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị - Ảnh 1
Vận trình tình cảm đón đầu hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trên phương diện sự nghiệp có Chính Ấn tương trợ, bạn có thể khẳng định được vị thế của mình trong công việc. Những kiến thức phong phú có thể giúp bạn tìm ra nhiều cách giải quyết khác nhau cho một vấn đề, khiến đồng nghiệp và cấp trên ấn tượng. 

Ngày mới đem lại những dấu hiệu tốt lành cho tình duyên của người tuổi Tỵ. Nhờ biết cách thể hiện sức hút của mình, bạn có thể chinh phục được nhiều đối tượng khác giới ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây là thời điểm để bạn tạo dựng mối quan hệ.

Nếu đã có gia đình, nửa kia chính là người đồng hành cùng bạn vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhờ quá trình chia sẻ, tâm sự, người ấy có thể giúp bạn đưa ra nhiều ý kiến sáng suốt trong những tình huống tưởng chừng bế tắc.

Đúng giờ Tý ngày mai 17/10: PHẬT BÀ ưu ái, CÁT TINH chiếu mệnh, 3 con giáp này không còn đói khổ, một bước lên hương, thay thời đổi vận, phút chốc trở thành đại gia, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị - Ảnh 2
Ngày mới đem lại những dấu hiệu tốt lành cho tình duyên của người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dũng cảm và kiên định, bạn luôn đặt ra những kế hoạch phấn đấu rõ ràng cho mình để có thể tiến xa hơn trong tương lai. Thậm chí bạn cũng không ngại nhận thêm việc khi mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi.

Tinh thần làm việc tốt của bạn ắt hẳn sẽ nhận được sự tán thưởng của đồng nghiệp và cấp trên. Tuy nhiên, điều mà bạn cần làm bây giờ là mở rộng mối quan hệ cho mình. Mối quan hệ rộng rãi sẽ khiến bạn gặp được nhiều điều thuận lợi

Vận trình tình cảm hài hoà. Tình cảm gia đình ấm êm, hạnh phúc được vun vén kịp thời đem lại cho các cặp đôi những phút giây bình yên bên nhau. Dường như con giáp này cũng chẳng cần gì nhiều, ngoài cảm giác yên bình.

Đúng giờ Tý ngày mai 17/10: PHẬT BÀ ưu ái, CÁT TINH chiếu mệnh, 3 con giáp này không còn đói khổ, một bước lên hương, thay thời đổi vận, phút chốc trở thành đại gia, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị - Ảnh 3
Tinh thần làm việc tốt của bạn ắt hẳn sẽ nhận được sự tán thưởng của đồng nghiệp và cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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