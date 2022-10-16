Cuối ngày mai 17/10: 3 con giáp được cảnh báo cẩn thận trong các mối quan hệ kẻo kẻ tiểu nhân hãm hại, công danh bị gáng đường, tài chính có phần bất ổn

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 11:25

Cuối ngày mai, 3 con giáp này cẩn thận lời nói kẻo kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu, công danh bị gáng đường, tình duyên không mấy khả quan.

Tuổi Tuất

Kiếp Tài khiến cho người tuổi Tuất phải đối diện với nhiều chuyện rắc rối trong công việc. Vì thế, bạn cần tập trung làm tốt công việc của mình, chớ nên nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo của người khác hòng chiếm lợi cho bản thân mình.

Trước khi đưa ra những quyết định trọng đại trong ngày mai, tốt nhất là bạn nên trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Bên cạnh việc nhận được những lời khuyên hữu ích, bạn sẽ có cách tiếp nhận vấn đề đa chiều và chính xác hơn.

Vận trình tình cảm kém sắc. Đây là khoảng thời gian thích hợp để tuổi Tuất và nửa kia hâm nóng lại tình yêu này. Có điều không hài lòng về đối phương thì cần thẳng thắn chia sẻ chứ không phải là cất giữ trong lòng để rồi hiềm khích nhau.

Cuối ngày mai 17/10: 3 con giáp được cảnh báo cẩn thận trong các mối quan hệ kẻo kẻ tiểu nhân hãm hại, công danh bị gáng đường, tài chính có phần bất ổn - Ảnh 1
Vận trình tình cảm kém sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày mai diễn ra tương đối vất vả. Con giáp này phải chịu nhiều điều tiếng, thị phi vì hoạ tiểu nhân đeo bám. Ảnh hưởng của yếu tố tinh thần lại gây thêm nhiều chuyện không như mong muốn làm người tuổi Ngọ mất tinh thần theo.

Vận trình tài lộc kém sắc. Tiền bạc trở nên eo hẹp hơn rất nhiều vì trong ngày có nhiều việc cần phải chi tiền.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Bạn chớ nên đề cao cái tôi cá nhân mà hạ thấp quan điểm của người ấy. Hãy chú ý hơn trong cách hành xử để người ấy không phải chịu tổn thương.

Cuối ngày mai 17/10: 3 con giáp được cảnh báo cẩn thận trong các mối quan hệ kẻo kẻ tiểu nhân hãm hại, công danh bị gáng đường, tài chính có phần bất ổn - Ảnh 2
Trong chuyện tình cảm, con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tỷ Kiên báo hiệu một ngày làm việc với đủ loại rắc rối đối với người tuổi Sửu. Nếu đầu óc không tỉnh táo hoặc quá mức nóng nảy, bản mệnh dễ vướng phải những phi vụ tranh chấp hoặc chia bè kết phái nơi công sở, khiến mọi việc tiến triển khó khăn.

Con giáp này cũng cần phải quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh mình hơn, chớ nên tự cô lập bản thân với tập thể. Hãy mở rộng mối quan hệ để quen biết với nhiều người có cá tính thú vị, như vậy bạn sẽ thấy cuộc sống của mình muôn màu muôn sắc hơn nhiều.

Vận trình tình cảm ảm đạm. Lý tưởng chưa hoàn thành cản trở người độc thân đi tìm tình yêu cuộc đời mình. Áp lực ngày một lớn hơn khi con giáp này phải chịu sự thúc ép liên tục từ người thân của mình.

Cuối ngày mai 17/10: 3 con giáp được cảnh báo cẩn thận trong các mối quan hệ kẻo kẻ tiểu nhân hãm hại, công danh bị gáng đường, tài chính có phần bất ổn - Ảnh 3
Vận trình tình cảm ảm đạm - Ảnh minh họa: Internet

(*) thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Bước qua ngày hôm nay 15/10, chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc, vàng bạc trải đầy nhà, bản mệnh rung đùi đếm tiền, đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết

Bước qua ngày hôm nay 15/10, chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc, vàng bạc trải đầy nhà, bản mệnh rung đùi đếm tiền, đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết

Bước qua ngày hôm nay, 3 con giáp trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, lên hương nhanh chóng, tiền tài trải đầy nhà, chỉ sợ tiêu xài không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp xui xẻo tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 22 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 1 giờ 22 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 2 giờ 22 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 3 giờ 22 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng