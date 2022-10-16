Cuối ngày mai 17/10: 3 con giáp được cảnh báo cẩn thận trong các mối quan hệ kẻo kẻ tiểu nhân hãm hại, công danh bị gáng đường, tài chính có phần bất ổn

Kiếp Tài khiến cho người tuổi Tuất phải đối diện với nhiều chuyện rắc rối trong công việc. Vì thế, bạn cần tập trung làm tốt công việc của mình, chớ nên nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo của người khác hòng chiếm lợi cho bản thân mình.

Vận trình tình cảm kém sắc. Đây là khoảng thời gian thích hợp để tuổi Tuất và nửa kia hâm nóng lại tình yêu này. Có điều không hài lòng về đối phương thì cần thẳng thắn chia sẻ chứ không phải là cất giữ trong lòng để rồi hiềm khích nhau.

Trước khi đưa ra những quyết định trọng đại trong ngày mai, tốt nhất là bạn nên trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Bên cạnh việc nhận được những lời khuyên hữu ích, bạn sẽ có cách tiếp nhận vấn đề đa chiều và chính xác hơn.

Vận trình tình cảm kém sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày mai diễn ra tương đối vất vả. Con giáp này phải chịu nhiều điều tiếng, thị phi vì hoạ tiểu nhân đeo bám. Ảnh hưởng của yếu tố tinh thần lại gây thêm nhiều chuyện không như mong muốn làm người tuổi Ngọ mất tinh thần theo.

Vận trình tài lộc kém sắc. Tiền bạc trở nên eo hẹp hơn rất nhiều vì trong ngày có nhiều việc cần phải chi tiền.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Bạn chớ nên đề cao cái tôi cá nhân mà hạ thấp quan điểm của người ấy. Hãy chú ý hơn trong cách hành xử để người ấy không phải chịu tổn thương.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tỷ Kiên báo hiệu một ngày làm việc với đủ loại rắc rối đối với người tuổi Sửu. Nếu đầu óc không tỉnh táo hoặc quá mức nóng nảy, bản mệnh dễ vướng phải những phi vụ tranh chấp hoặc chia bè kết phái nơi công sở, khiến mọi việc tiến triển khó khăn.

Con giáp này cũng cần phải quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh mình hơn, chớ nên tự cô lập bản thân với tập thể. Hãy mở rộng mối quan hệ để quen biết với nhiều người có cá tính thú vị, như vậy bạn sẽ thấy cuộc sống của mình muôn màu muôn sắc hơn nhiều.

Vận trình tình cảm ảm đạm. Lý tưởng chưa hoàn thành cản trở người độc thân đi tìm tình yêu cuộc đời mình. Áp lực ngày một lớn hơn khi con giáp này phải chịu sự thúc ép liên tục từ người thân của mình.

Vận trình tình cảm ảm đạm - Ảnh minh họa: Internet

(*) thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo