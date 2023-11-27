Đúng 18h ngày 28/11: 3 con giáp buôn bán gặp thời, tiền tài bủa vây, cát tường như ý, phất lên giàu có không ngờ

Tâm linh - Tử vi 27/11/2023 20:45

Theo tử vi ngày mới, 3 con giáp sau giàu sang tột đỉnh, gặp vô số điều may mắn, đổi đời lên hương chỉ trong nháy mắt.

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 28/11/2023, tuổi Sửu có vận trình tốt đẹp, được quý nhân nâng đỡ, trợ giúp nên làm gì cũng hanh thông trôi chảy. Những lĩnh vực bản mệnh đã đầu tư nhiều công sức suốt thời gian qua cũng đem đến tín hiệu khả quan.

Thu nhập chính và phụ của tuổi Sửu đều tăng, cứ chăm chỉ thì không thiếu tiền. Song các khoản chi ra dịp cuối năm khá lớn nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến túi tiền của con giáp này. Do vậy, bản mệnh nên có kế hoạch mua sắm hiệu quả.

Vận trình tình cảm lại khá ảm đạm. Dù không hay chia sẻ nỗi lòng mình ra bên ngoài nhưng trong sâu thẳm vẫn mong muốn tìm được một người có thể thấu hiểu và sẻ chia với mình. Song tình cảm vốn không thể gượng ép, bản mệnh chỉ đành buông xuôi để mặc tự nhiên.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Đúng 18h ngày 28/11: 3 con giáp buôn bán gặp thời, tiền tài bủa vây, cát tường như ý, phất lên giàu có không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Đúng 28/11, vận phúc của người tuổi Thìn tăng lên đáng kể, bao dự định trong tương lai gần của con giáp này đều sẽ được thực hiện một cách dễ dàng.

Với những người làm ăn, dù mọi chuyện đang bị đình trệ vì các yếu tố bên ngoài như dịch bệnh, thiên tai nhưng Thìn vẫn kinh doanh thuận lợi, có khi còn vượt doanh số hơn cả ngày thường.

Còn với nhân viên văn phòng, sau thời gian tạm nghỉ sẽ trở lại mạnh mẽ, công việc hanh thông, thuận lợi hơn, tiền tài thu về nhanh chóng.

Đúng 18h ngày 28/11: 3 con giáp buôn bán gặp thời, tiền tài bủa vây, cát tường như ý, phất lên giàu có không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi ngày 28/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần mệt mỏi khi tình cảm không còn niềm vui. 

Công việc: Người tuổi Dần tôn trọng công việc, sự chăm chỉ của bạn đạt nhiều kết quả mong đợi.

Tình cảm: Hằng ngày bạn cảm thấy tình cảm mệt mỏi, không còn nhiều niềm vui.   

Tài lộc: Nguồn tài lộc hiện tại bạn cần cố gắng gìn giữ cẩn thận, luôn mang lại sự an tâm khi người khác nhờ vả.     

Sức khoẻ: Năng động khi có nhiều năng lượng tích cực.

Đúng 18h ngày 28/11: 3 con giáp buôn bán gặp thời, tiền tài bủa vây, cát tường như ý, phất lên giàu có không ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 ngày 28, 29 và 30/11: 3 con giáp vượng đường tài lộc, đi đâu cũng gặp quý nhân, hưng thịnh rực rỡ, giàu sang ngút trời

Đúng 3 ngày 28, 29 và 30/11: 3 con giáp vượng đường tài lộc, đi đâu cũng gặp quý nhân, hưng thịnh rực rỡ, giàu sang ngút trời

Đúng 3 ngày 28, 29 và 30/11, 3 con giáp sau tài lộc thịnh vượng, công danh rộng mở, tiền tình đều viên mãn thăng hoa.

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