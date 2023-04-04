Đúng 17h00 nay (4/4) top 3 con giáp rũ sạch vận đen, được Thần Tài xướng tên, tậu nhà mua xe, vươn mình thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 04/04/2023 08:40

Đúng 17h00 hôm nay (4/4), rũ sạch vận đen, tài lộc sẽ tương đối khởi sắc, vận may trúng lớn, 3 con giáp không lo chuyện tiền nong.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân rất hiếu động, luôn có nhiều hy vọng vào cuộc sống. Con giáp này luôn nỗ lực để đảm bảo cho mình một tương lai tốt đẹp hơn và đã được đền đáp xứng đáng. 

Đúng 17h00 hôm nay (4/4), sự nghiệp của họ ngày càng phát đạt, kinh doanh thuận buồm xuôi gió, mỗi năm đều tiến lên tầm cao mới.

Đúng 17h00 nay (4/4) top 3 con giáp rũ sạch vận đen, được Thần Tài xướng tên, tậu nhà mua xe, vươn mình thành đại gia - Ảnh 1
Đúng 17h00 hôm nay (4/4), sự nghiệp tuổi Thân ngày càng phát đạt. Ảnh minh họa: Internet

Tuy rằng hồi trẻ, con giáp tuổi Thân phải chịu không ít cực khổ nhưng đến tuổi trung niên họ sẽ có cuộc sống suôn sẻ hơn, tiền bạc sung túc. Lúc này, người tuổi Thân không còn phải chịu áp lực, cho đến tận khi về hưu cuộc sống vẫn luôn là hiên đường.

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay ngày 4/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn với sự giúp đỡ của quý nhân, bạn có thể đạt được kết quả gấp đôi với nỗ lực chỉ bằng một nửa. Khi yêu đương thỉnh thoảng hãy nghe lời khuyên của cha mẹ, họ là người từng trải, con mắt tinh tường hơn bạn.

Đúng 17h00 nay (4/4) top 3 con giáp rũ sạch vận đen, được Thần Tài xướng tên, tậu nhà mua xe, vươn mình thành đại gia - Ảnh 2
Tử vi hôm nay ngày 4/4/2023, người tuổi Thìn với sự giúp đỡ của quý nhân. Ảnh minh họa: Internet

Công việc có thể xử lý nhiều vấn đề một cách dễ dàng, không chỉ có thể gợi ý về việc hoàn thành nhiệm vụ mà còn mang lại nhiều cảm hứng cho cấp trên.

Đúng 17h00 hôm nay (4/4), vận may tài chính ngày nay thể hiện trong cuộc sống hàng ngày, bạn có thể tham gia nhiều hơn vào một số hoạt động ngân hàng, có thể nhận được nhiều voucher miễn phí để sử dụng.

Tuổi Hợi

Đúng 17h00 nay (4/4) top 3 con giáp rũ sạch vận đen, được Thần Tài xướng tên, tậu nhà mua xe, vươn mình thành đại gia - Ảnh 3
Đúng 17h00 hôm nay (4/4), nhiều đến mức phải dùng máy đếm tiền để đếm tiền. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 17h00 hôm nay (4/4), sự nghiệp, công danh người tuổi Hợi có khả năng đón nhận tin vui lớn, biến chuyển rõ rệt. Khả năng bứt tốc, dám đương đầu sẽ là chìa khóa tiên quyết để người tuổi Hợi mã đáo thành công vào tháng tới. Nếu đủ quyết tâm, tuổi Hợi có thể trông đợi mức thu nhập và danh chức tăng vọt.

Về tình duyên, thời điểm này tuổi Hợi cần liên tục dành thời gian trong công việc, thậm chí có thể phải di chuyển, công tác nhiều nên khó có thể lúc nào cũng ở bên đối phương. Dù vậy, hãy luôn nhớ dành những lời quan tâm, động viên kịp lúc cho họ. Với những tuổi Hợi còn độc thân, đây vẫn là giai đoạn muốn vui chơi, khám phá bản thân rất nhiều chứ chưa hẳn đã ham thích đi tìm tình yêu mới.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi tuần mới (3/4 - 9/4): tuổi Dậu có vận khí khởi sắc, vận may ngập tràn, tuổi Thân cần chú ý sức khỏe, tuổi Hợi ngày càng giàu có

Tử vi tuần mới (3/4 - 9/4): tuổi Dậu có vận khí khởi sắc, vận may ngập tràn, tuổi Thân cần chú ý sức khỏe, tuổi Hợi ngày càng giàu có

Tử vi tuần mới (3/4 - 9/4) cùng dự đoán vận mệnh, công việc, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và sự may mắn... của 3 con giáp này.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 58 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két