Đúng 16h30 hôm nay (15/8), Thần Tài chiếu rọi muôn nơi, các con giáp sau biết chớp lấy cơ hội thì tiền tài rủng rỉnh trong tầm tay, "cá chép hoá rồng" trong nháy mắt

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 10:37

Hôm nay 3 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc trong kinh doanh, thu về khoản lợi nhuận không nhỏ.

Tuổi Hợi

Những người cầm tinh con giáp tuổi Hợi là người có phúc khí và vận may ổn định trong suốt cuộc đời. Người tuổi Hợi cũng rất tốt bụng và thích giúp đỡ mọi người. Hôm nay, người tuổi Hợi có công việc làm ăn suôn sẻ, tiền vào như nước

Người cầm tinh con giáp tuổi Hợi cũng sẽ vui vẻ hơn bao giờ hết vì có lộc từ trên trời rơi xuống. Vừa có vận may, vừa có trí tuệ, họ sẽ nhanh chóng nắm bắt cơ hội để nhân gấp bội tài sản của mình. Nhưng không vì thế mà họ lười biếng, càng kiếm được họ càng chăm chỉ, nỗ lực. Như vậy thì bảo sao mà không phát tài. Quý nhân của con giáp tuổi Hợi cũng sẽ mang đến phú quý cho họ. Nhờ quý nhân giúp đỡ, người tuổi Hợi không chỉ làm ăn phát đạt mà vận may trong gia đình cũng bùng nổ, tài lộc ập đến, tiền tiết kiệm sẽ nhân đôi nhờ trí tuệ và sự khôn ngoan của họ.

Đúng 16h30 hôm nay (15/8), Thần Tài chiếu rọi muôn nơi, các con giáp sau biết chớp lấy cơ hội thì tiền tài rủng rỉnh trong tầm tay, 'cá chép hoá rồng' trong nháy mắt - Ảnh 1
Người cầm tinh con giáp tuổi Hợi cũng sẽ vui vẻ hơn bao giờ hết vì có lộc từ trên trời rơi xuống. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong năm nay, những người tuổi Tý sẽ rất thành công về mặt tài chính, có nhiều cơ hội gia tăng tài lộc. Tuổi Tý thường là những người cẩn trọng, ít khi bước ra khỏi vùng an toàn của mình, tuy nhiên, hôm nay, họ được khuyên nên mạnh dạn đầu tư, đặc biệt là hôm nay để gặt hái được những thành quả tốt.

Về đường tình duyên, hôm nay được coi là 1 ngày tuyệt vời cho những người tuổi Tý còn độc thân. Họ sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ và phát triển các mối quan hệ lãng mạn, có thể dẫn tới những mối quan hệ lâu dài.

Những người tuổi Tý đã có gia đình cũng được cho là thời gian này ổn định về mặt tình cảm. Hai bạn nên biết cân bằng giữa công việc và gia đình để giữ được hòa khí, tránh xảy ra xung đột. Tiếp bước những thành quả tốt đẹp của thời gian trước, hôm nay vận đỏ của tuổi Tý sẽ càng rực rỡ hơn. Nếu biết nắm bắt cơ hội tốt, biết mở rộng đầu tư, hiện thực hóa những kế hoạch đã đề ra, họ sẽ còn phát triển hơn nữa.

Đúng 16h30 hôm nay (15/8), Thần Tài chiếu rọi muôn nơi, các con giáp sau biết chớp lấy cơ hội thì tiền tài rủng rỉnh trong tầm tay, 'cá chép hoá rồng' trong nháy mắt - Ảnh 2
Tiếp bước những thành quả tốt đẹp của thời gian trước, hôm nay vận đỏ của tuổi Tý sẽ càng rực rỡ hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên định, luôn biết nỗ lực phấn đấu để gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. So với những con giáp khác, họ có thể không may mắn bằng nên đã cố gắng rất nhiều để tìm kiếm cơ hội xây dựng mọi thứ viên mãn, sung túc khiến mọi người ngưỡng mộ. 

Trong thời gian vừa qua, những người tuổi Dần đã gặp không ít khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, trong tuần mới tới đây, vận may của tuổi Dần sẽ bất ngờ lội ngược dòng. Đặc biệt, trong công việc, họ sẽ tìm được hướng đi mới tích cực, giải quyết được những vấn đề bế tắc, bên cạnh đó còn có quý nhân xuất hiện đúng lúc, giúp đỡ tuổi Dần xây dựng mọi thứ viên mãn trong nửa năm sau. 

Đầu tuần này, tuổi Dần sẽ nhận được nhiều tin vui, giúp tinh thần họ thoải mái, phấn chấn, thỏa sức sáng tạo. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận một tuần mới tràn đầy sức sống nhé!

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi may mắn 3 con giáp nhiều tiền nhất hôm nay con giáp buôn gì cũng giàu

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 55 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 55 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 55 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 6 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 8 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026