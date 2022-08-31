Đúng 16h30 chiều nay (31/8), 3 con giáp bước vào vận 'đại phát tài', đắm chìm trong cơn mưa tài lộc, tiền tài ngập lối, may mắn bủa vây, phú quý không ngừng, cuộc sống giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 06:22

3 con giáp dưới đây chính thức bước vào vận đại phát, không phú quý cũng giàu sang, tài lộc vô cùng dồi dào, phú quý khó ai bì kịp.

Tuổi Tỵ

Đúng 16h30 chiều nay, con giáp tuổi Tỵ có nhiều cơ hội, nhất định sẽ làm ăn hanh thông, phát tài, mở ra hy vọng mới, tài lộc dồi dào, tiền gửi rủng rỉnh tiếp tục vươn lên. Nhìn chung, đây là thời kỳ tương đối may mắn, nếu chăm chỉ làm ăn thì tài lộc vượng phát, vinh hoa phú quý không ngừng tăng lên.

Thầy tử vi cho biết rằng, vào 16h30 chiều nay, những người tuổi Tỵ chính là con giáp may mắn, làm đâu trúng đó. Nếu như người tuổi Tỵ định đầu tư làm ăn thì đây chính là cơ may hiếm có người tuổi Tỵ chớ dại bỏ qua.vận khí của tuổi Tỵ sẽ tăng lên cao vút, may mắn từ đâu tề tựu về, làm công danh sự nghiệp ngày càng tấn tới.

Chính vì thế, thời gian này với năng lực xuất chúng, khát vọng làm giàu và vận may bẩm sinh, người tuổi Tỵ sẽ nhanh chóng thực hiện được ước mơ của bản thân, nhanh chóng thành công trong sự nghiệp cũng như bước chân vào thế giới giàu sang, phú quý.

Đúng 16h30 chiều nay (31/8), 3 con giáp bước vào vận 'đại phát tài', đắm chìm trong cơn mưa tài lộc, tiền tài ngập lối, may mắn bủa vây, phú quý không ngừng, cuộc sống giàu sang khó ai bằng - Ảnh 1
Đúng 16h30 chiều nay, con giáp tuổi Tỵ có nhiều cơ hội, nhất định sẽ làm ăn hanh thông, phát tài, mở ra hy vọng mới, tài lộc dồi dào, tiền gửi rủng rỉnh tiếp tục vươn lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, con giáp tuổi Thân rủng rỉnh tài lộc, trúng thưởng lớn, phát tài phát lộc, thu nhập tăng tiến, đón tài lộc, rước Thần Tài, tam phúc tấn tới, tài lộc vào nhà. Liên quan đến tiền bạc, mọi việc suôn sẻ, tài lộc tràn vào và thường có bất ngờ trúng thưởng.

Thời của người tuổi Thân đã thực sự tới, vào đúng 16h30 chiều nay, vận trình của con giáp may mắn tuổi Thân sẽ ngày càng rực rỡ, sự nghiệp đi lên, tiền về đều đều. Thời điểm này tuổi Thân nên hết sức tập trung vào những gì bản thân mong muốn.

Vừa có cát tinh nhập mệnh mang lợi vận may cát tường, lại vừa tích lũy được nhưng bài học quý báu nên người tuổi Thân càng làm càng hanh thông. Con giáp này càng kiếm càng ra nhiều tiền, nhanh chóng trở thành đại gia lắm tiền nhiều của với một gia đình hạnh phúc, ấm êm.

Đúng 16h30 chiều nay (31/8), 3 con giáp bước vào vận 'đại phát tài', đắm chìm trong cơn mưa tài lộc, tiền tài ngập lối, may mắn bủa vây, phú quý không ngừng, cuộc sống giàu sang khó ai bằng - Ảnh 2
Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, con giáp tuổi Thân rủng rỉnh tài lộc, trúng thưởng lớn, phát tài phát lộc, thu nhập tăng tiến, đón tài lộc, rước Thần Tài, tam phúc tấn tới, tài lộc vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng 16h30 chiều nay, các con giáp Mùi sẽ có giải thưởng lớn và may mắn lớn, vận đào hoa, vượng phu ích tử, tài lộc dồi dào, trong thời gian này có thể đi chơi xa hơn, nếu bạn có thể tích cực hơn trong công việc và làm việc gì thì kiếm được nhiều tiền, tài lộc tăng lên gấp bội, tài vận tăng vọt, nếu tái hợp và gây dựng trở lại thì bạn sẽ có thể khởi nghiệp làm ăn phát đạt, sẽ thăng tiến

Cuộc sống của tuổi Mùi sẽ khởi sắc mạnh mẽ, làm đâu thắng đó, như ý bội phần. Đây chính là thời điểm hoàn hảo để con giáp này thỏa chí làm giàu của những người tuổi Mùi.

Khi vận quý nhân hưng phát, vận may liên tiếp kéo đến, người tuổi Mùi sẽ có thể tận dụng các mối nhân duyên tốt lành để giúp công việc, sự nghiệp, thu nhập ngày một thuận lợi, hanh thông.

Đúng 16h30 chiều nay (31/8), 3 con giáp bước vào vận 'đại phát tài', đắm chìm trong cơn mưa tài lộc, tiền tài ngập lối, may mắn bủa vây, phú quý không ngừng, cuộc sống giàu sang khó ai bằng - Ảnh 3
Đúng 16h30 chiều nay, các con giáp Mùi sẽ có giải thưởng lớn và may mắn lớn, vận đào hoa, vượng phu ích tử, tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bắt đầu từ mồng 5 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp may mắn bước qua đại nạn, viên mãn sự nghiệp, đỏ thắm tình duyên, hầu bao lúc nào cũng căng chặt, có được cuộc sống giàu sang phú quý

Bắt đầu từ mồng 5 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp may mắn bước qua đại nạn, viên mãn sự nghiệp, đỏ thắm tình duyên, hầu bao lúc nào cũng căng chặt, có được cuộc sống giàu sang phú quý

Từ ngày 5/8 âm lịch, 3 con giáp dưới đây tình duyên đỏ thắm, sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc nhảy số ầm ầm, phú quý viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 12 con giáp con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi thứ 4

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 23 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 53 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 23 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 53 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 8 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục