Dự đoán tử vi 10 ngày đầu tháng 9 (1/9 - 10/9), 3 con giáp sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, hoạnh tài hưng phát liên tục, tiền nhiều vô kể, phước lộc đầy nhà, chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 16:31

10 ngày đầu tháng 9, 3 con giáp bội thu hỷ sự, giàu sang không ai sánh bằng, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ, đụng đâu cũng ra tiền.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, vận may của người tuổi Thân năm nay có thể nói là dẫn đầu. Con giáp này có thành tích tốt nhất, đặc biệt là trong 10 ngày đầu tháng 9 sắp tới. Sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, con giáp may mắn cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Đây là giai đoạn Thân có quý nhân chiếu cố giúp đỡ, cuộc sống của con giáp này ngày càng thăng hoa.

Người tuổi Thân rộng đường thăng tiến, có nhiều cơ hội hơn để thể hiện tài năng. Con giáp này từ đây cũng nhận về sự coi trọng của những người xung quanh. Sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận hanh thông, Thân có được cuộc sống giàu sang phú quý, thoải mái chi tiêu.

Công việc và tài lộc người tuổi Thân đều sở hữu tín hiệu khởi sắc, mưu sự tiện dụng hơn, thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Người làm thuê ăn lương sở hữu tín hiệu tăng lương, người kinh doanh kinh doanh sở hữu những ngày trong tháng thu về lợi nhuận rất cao, bù lại những ngày thất thu trước đó. 

Dự đoán tử vi 10 ngày đầu tháng 9 (1/9 - 10/9), 3 con giáp sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, hoạnh tài hưng phát liên tục, tiền nhiều vô kể, phước lộc đầy nhà, chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự - Ảnh 1
Sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, con giáp may mắn cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp dự báo 10 ngày đầu tháng 9 sắp tới là thời điểm may mắn rực rỡ với tuổi Dần. Thần Tài đem tới cho con giáp này không ít cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Tài lộc tự chạy vào túi Dần mà không cần phải lo toan quá nhiều.

Với sự hỗ trợ của Thần Tài và quý nhân, chuyện công việc của con giáp may mắn này sẽ có nhiều suôn sẻ, tiền kiếm nhiều đến nỗi đếm mỏi cả tay. Bên cạnh đó, Dần cũng được Thần Tài ưu ái, gặp nhiều may mắn, từ giờ tới cuối năm chẳng có chuyện phiền muộn. 

Đây chính là thời cơ để bản mệnh khẳng định năng lực, nếu sở hữu được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống. Ngoài ra, nếu người tuổi Dần đang ấp ủ tham vọng gì thì trong thời kì này sở hữu thể tiến hành được rồi, bởi sẽ sở hữu quý nhân tương trợ nhiệt tình về vấn đề tiền nong nên ko phải quá lo lắng về tình hình tài chính. 

Dự đoán tử vi 10 ngày đầu tháng 9 (1/9 - 10/9), 3 con giáp sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, hoạnh tài hưng phát liên tục, tiền nhiều vô kể, phước lộc đầy nhà, chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự - Ảnh 2
Với sự hỗ trợ của Thần Tài và quý nhân, chuyện công việc của con giáp may mắn này sẽ có nhiều suôn sẻ, tiền kiếm nhiều đến nỗi “đếm mỏi cả tay” - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

10 ngày đầu tháng 9 tới, những điềm lành sẽ đến với tuổi Tỵ, nhất là về đường tài lộc. Đây là thời điểm cực vượng đối với con giáp này, mọi khó khăn đã được quý nhân hóa giải, Tỵ hãy sẵn sàng đón tài lộc triền miên. Sự nghiệp bình ổn, công danh sáng rực chính là những điều hỷ sự sắp đến với con giáp này trong khoảng thời gian sắp tới.

Vận may của con giáp này sở hữu thể nói là dẫn đầu. Tuổi Tỵ sở hữu thành tích tốt nhất trong cả sự nghiệp lẫn kinh doanh. Mọi sóng gió trước đó đều qua đi nhanh chóng, tài lộc vẫy chào, con giáp may mắn cần phải chuẩn bị ý thức đón nhận nhiều hỷ sự.

Đây là giai đoạn Tỵ sở hữu quý nhân chiếu cố trợ giúp, cuộc sống của con giáp này ngày càng thăng hoa. Trong cuộc sống, dù gặp nhiều khó khăn, trắc trở con giáp này vẫn không ngừng vươn lên. Tài lộc của con giáp này khá tốt, nếu nắm bắt cơ hội thì Tỵ có thể kiến được bộn tiền.

Dự đoán tử vi 10 ngày đầu tháng 9 (1/9 - 10/9), 3 con giáp sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, hoạnh tài hưng phát liên tục, tiền nhiều vô kể, phước lộc đầy nhà, chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự - Ảnh 3
Đây là giai đoạn Tỵ sở hữu quý nhân chiếu cố trợ giúp, cuộc sống của con giáp này ngày càng thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   3 con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 10 ngày tới con giáp may mắn tử vi 10 ngày đầu tháng 9

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 48 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 18 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 48 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 8 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục