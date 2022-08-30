Tử vi 3 ngày giữa tuần (31/8 - 2/9), 3 con giáp may mắn một bước lên tiên, phát tài phát lộc, tiền bạc bao la, sự nghiệp bức phá, cuộc sống đủ đầy viên mãn

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 20:29

Vào 3 ngày giữa tuần, 3 con giáp phát tài phát lộc, vươn lên giàu sụ, vận trình hanh thông, mọi sự chuyển biến rõ rệt.

Tuổi Ngọ

Tử vi từ giờ 3 ngày giữa tuần sẽ có nhiều thay đổi đối với tuổi Ngọ theo chiều hướng tích cực. Tử vi dự đoán, tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ tăng lên đáng kể, có quý nhân xung quanh giúp đỡ, công việc ngày càng thuận lợi, suôn sẻ, từ đây tài lộc cũng sẽ không ngừng tích lũy.

Sau chuỗi thời gian khá chật vật thì đây chính là thời điểm người tuổi Ngọ đón nhiều tin vui về tiền bạc. Tài vận vượng phát, nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt, con giáp này còn được quý nhân phù trợ nên vận số về sự nghiệp, tiền tài để trôi chảy, thuận buồm xuôi gió.

Người tuổi Ngọ gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Được quý nhân nâng đỡ, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Ngoài ra, sắp tới con giáp may mắn này cũng có quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng hanh thông.

Tử vi 3 ngày giữa tuần (31/8 - 2/9), 3 con giáp may mắn một bước lên tiên, phát tài phát lộc, tiền bạc bao la, sự nghiệp bức phá, cuộc sống đủ đầy viên mãn - Ảnh 1
Tử vi dự đoán, tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ tăng lên đáng kể, có quý nhân xung quanh giúp đỡ, công việc ngày càng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Là một trong 3 con giáp bùng nổ tài lộc từ 3 ngày giữa tuần, vận khí của tuổi Sửu trong thời gian này rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ. Theo tử vi, con giáp này sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông, suôn sẻ, giúp Sửu từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tình hình tài chính cá nhân.

 

Được Thần Tài ghé thăm nên thời gian này, dù làm công ăn lương hay làm kinh doanh thì tuổi Sửu vẫn dễ dàng tiền bạc rủng rỉnh, đặc biệt, tài lộc sẽ cực thịnh. Những cơ hội và may mắn đến có thể khiến người tuổi Sửu phải ngạc nhiên vì sự thuận lợi.

 

Con đường tài lộc của người tuổi Sửu khá tươi sáng. Tất nhiên, bạn cũng có những lúc sẽ phải đấu tranh khá vất vả, nhưng chỉ cần cố gắng thì không gì có thể cản bước tuổi Sửu.

Tử vi 3 ngày giữa tuần (31/8 - 2/9), 3 con giáp may mắn một bước lên tiên, phát tài phát lộc, tiền bạc bao la, sự nghiệp bức phá, cuộc sống đủ đầy viên mãn - Ảnh 2
Là một trong 3 con giáp bùng nổ tài lộc từ 3 ngày giữa tuần, vận khí của tuổi Sửu trong thời gian này rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dù trước đó khó khăn bao nhiêu thì từ 3 ngày giữa tuần, vận may của tuổi Tuất sẽ lội ngược dòng. Những người làm công ăn lương sẽ nhận được hỷ sự, sẽ được cấp trên giao cho nhiều trọng trách đáng mong chờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức vào cuối năm.

 

Có thể nói thời gian này sẽ là khoảng thời gian hoàng kim với người tuổi Tuất. Đây sẽ là thời điểm con giáp này có những chuyển biến rõ rệt cả về tài lộc và sự nghiệp. Đặc biệt, tài lộc vượng nên người tuổi Tuất có thể gặp may mắn khi tham gia các trò chơi bốc thăm trúng thưởng hoặc xổ số.

 

Trong công việc, do được cát tinh soi chiếu nên người tuổi Tuất sẽ có quý nhân giúp đỡ, thường là đồng nghiệp hoặc đối tác làm ăn. Nếu làm kim doanh, bạn hãy tự tin vào quyết định của mình vì thời gian này, các ý tưởng và quyết định của bạn sẽ dễ thành công hơn. Với người làm công ăn lương, có thể xuất hiện cơ hội thăng tiến trong thời gian này.

Tử vi 3 ngày giữa tuần (31/8 - 2/9), 3 con giáp may mắn một bước lên tiên, phát tài phát lộc, tiền bạc bao la, sự nghiệp bức phá, cuộc sống đủ đầy viên mãn - Ảnh 3
Có thể nói thời gian này sẽ là khoảng thời gian hoàng kim với người tuổi Tuất, đây sẽ là thời điểm con giáp này có những chuyển biến rõ rệt cả về tài lộc và sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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