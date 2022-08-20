Đúng 16h ngày 20/8/2022, Thần Tài chốt sổ vàng, 3 con giáp vận trình như gấm thêu hoa, tiền bạc - của cải thi nhau kéo về không kịp thở, thăng hoa làm đại gia trong 1 nốt nhạc

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 06:05

Trong thời gian này, 3 con giáp dưới đây phúc khí dư dả, tiền bạc dồi dào, vận trình hanh thông, thuận lợi thăng tiến.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thường đa sầu, đa cảm, hay suy nghĩ, đôi khi tỏ ra bảo thủ, bướng bỉnh. Tuy vậy, đa phần họ đều là người tốt, hay giúp đỡ mọi người.Trong công việc, con giáp tuổi này có chí làm giàu, không thích an nhàn, an phận. Người tuổi này giỏi thuyết phục người khác, có tầm nhìn xa trông rộng nên làm gì cũng có thể thành công.

Vận trình của người mệnh Tý vào 16h hôm nay (20/8) sẽ thăng tiến bất ngờ, bao nhiêu công việc khó nhằn, cần nhiều người để thực hiện đều được bản mệnh xử lý nhanh gọn, dễ dàng. Thêm vào đó, con giáp may mắn này còn được Thần Tài hộ mệnh, rót vàng vào tay, nên dù có lỡ xa cơ trong sự nghiệp thì vẫn dư dả tiền bạc mà làm lại từ đầu.

Con giáp tuổi Tý nhận cơ hội mới công việc. Người tuổi này làm việc theo kịp tiến độ, đạt hiệu quả cao, có thể gặt hái thành công như mong đợi. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều thuận buồm xuôi gió, mang về thành quả.

Đúng 16h ngày 20/8/2022, Thần Tài chốt sổ vàng, 3 con giáp vận trình như gấm thêu hoa, tiền bạc - của cải thi nhau kéo về không kịp thở, thăng hoa làm đại gia trong 1 nốt nhạc - Ảnh 1
Vận trình của người mệnh Tý vào 16h hôm nay (20/8) sẽ thăng tiến bất ngờ, bao nhiêu công việc khó nhằn, cần nhiều người để thực hiện đều được bản mệnh xử lý nhanh gọn, dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng 16h chiều nay (20/8), người tuổi Tỵ sẽ được nhiều may mắn, công việc phát tiến, tiền bạc rủng rỉnh. Bước đường sự nghiệp của con giáp này ngày càng rộng mở, phồn vinh. Tỵ sẽ có được nhiều cơ hội mới để thử thách bản thân và thu nhập cũng tăng dần theo đó.

Người tuổi Tỵ trong thời gian này vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Mọi hành động và suy nghĩ của Tỵ đều được tính toán cân nhắc kỹ càng và đưa ra phương án tối ưu. Tỵ làm việc một cách hết sức cẩn thận và chu đáo, nhờ đó đạt được kết quả khả quan như mong đợi. 

Với khí vận tăng cao, con giáp này làm đâu thắng đó, tiến bước thuận lợi trên con đường thành công. Nếu là người làm trong lĩnh vực kinh doanh, con giáp đạt được những thành quả nhất định, lợi nhuận thu được không nhiều vô số kể. Nếu làm công ăn lương, người tuổi Tỵ sẽ có được sự yêu thương của cấp trên và đồng nghiệp, công việc hanh thông, thăng quan tiến chức là điều sớm muộn.

Đúng 16h ngày 20/8/2022, Thần Tài chốt sổ vàng, 3 con giáp vận trình như gấm thêu hoa, tiền bạc - của cải thi nhau kéo về không kịp thở, thăng hoa làm đại gia trong 1 nốt nhạc - Ảnh 2
Đúng 16h chiều nay (20/8), người tuổi Tỵ sẽ được nhiều may mắn, công việc phát tiến, tiền bạc rủng rỉnh, bước đường sự nghiệp của con giáp này ngày càng rộng mở, phồn vinh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình của tuổi Dần vào 16h chiều nay (20/8) diễn ra vô cùng thuận lợi. Dù thuộc lĩnh vực nào nhưng nếu có sự tham gia của con giáp đều tiến hành suôn sẻ. Thần May Mắn đem lại cơ hội thăng tiến cho Dần. Trong thời điểm này, bản mệnh chỉ cần cố gắng hết sức thì nhất định sẽ có được những thứ vượt ngoài mong đợi.

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, con giáp tuổi Dần vượt qua mọi khó khăn, giải quyết vấn đề hiệu quả. Họ được quý nhân phù trợ nên sớm vượt qua thử thách, đạt được thành tựu. Người làm kinh danh có tầm nhìn xa, đầu tư đâu sinh lời đó.

Con giáp tuổi Dần vào 16h chiều nay có tài lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Người tuổi này làm việc chăm chỉ nhất định sẽ gặt hái thành công. Được quý nhân phù trợ, họ giải quyết công việc một cách thực tế nhất. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều xuôi thuận, ký được hợp đồng có giá trị.

Đúng 16h ngày 20/8/2022, Thần Tài chốt sổ vàng, 3 con giáp vận trình như gấm thêu hoa, tiền bạc - của cải thi nhau kéo về không kịp thở, thăng hoa làm đại gia trong 1 nốt nhạc - Ảnh 3
Con giáp tuổi Dần vào 16h chiều nay có tài lộc dồi dào, làm đâu thắng đó, người tuổi này làm việc chăm chỉ nhất định sẽ gặt hái thành công - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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