Đúng 16h ngày 13/6: Từ nay quan lộ thênh thang, vận may tới tấp, giàu sang vô đối, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, phát tài phát lộc đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 12/06/2023 21:30

3 con giáp có tiền vô như nước, quý nhân ngay cửa, sự nghiệp rực rỡ, công việc ngày một hanh thông, làm một vốn, bốn lời.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn chăm chỉ làm việc để tạo dựng cơ ngơi cho riêng mình. Trong cuộc sống hay công việc họ luôn là người không ngại vất vả và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp ích cho con đường sự nghiệp của mình phát triển hơn.

Từ khung giờ này, cuộc sống của tuổi Tuất sẽ được nâng lên tầm cao mới, những gì họ từng mơ ước thì sẽ thực hiện được. Con giáp may mắn này sẽ có cơ may đổi đời sau một đêm, được hưởng khoản tiền thưởng cực lớn, ngoài ra tuổi Tuất còn có thể trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt. Thời gian này Tuất có quý nhân phù trợ, đồng thời các bạn nhớ tránh xa những kẻ hám lợi nhé, làm việc cố gắng, sẽ có phần thưởng gấp đôi.

Đúng 16h ngày 13/6: Từ nay quan lộ thênh thang, vận may tới tấp, giàu sang vô đối, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, phát tài phát lộc đổi đời ngoạn mục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Xem tử vi 12 con giáp, cục diện Lục Hợp xuất hiện báo hiệu cơ hội thăng tiến cho người tuổi Dần. Dù trước đó phải gặp khó khăn, thử thách nhưng bản mệnh không chùn bước, mà luôn kiên trì tìm ra những phương án khắc phục phù hợp.

Chính nhờ nguồn động lực mà bản thân tự tạo ra đó, tinh thần chiến đấu của những chú Hổ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, vượt lên chính bản thân mình để đạt được mục tiêu đã đề ra và chạm tay đến thành công. Đây cũng chính là những cơ hội để bạn rèn giũa bản lĩnh của mình.

Đúng 16h ngày 13/6: Từ nay quan lộ thênh thang, vận may tới tấp, giàu sang vô đối, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, phát tài phát lộc đổi đời ngoạn mục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi đầy tài năng, đức độ, nói ít, làm nhiều. Trong những lĩnh vực mà mình theo đuổi, người tuổi này đều thể hiện rõ năng lực, cái tâm, cái tầm của mình. Con giáp này cũng là bậc thầy về giao tiếp. Họ sống hòa đồng với người khác, khéo léo trong cách cư xử.

Đúng 16h ngày 13/6: Từ nay quan lộ thênh thang, vận may tới tấp, giàu sang vô đối, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, phát tài phát lộc đổi đời ngoạn mục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không những thế, họ còn sở hữu một trái tim nhân hậu. Con giáp tuổi Mùi sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không nề hà, toan tính thiệt hơn. Cũng bởi vì vậy mà người tuổi này ở hiền gặp lành, thường gặp may mắn, thuận lợi trong cuộc sống cũng như công việc.

Từ khung giờ này, con giáp tuổi Mùi gặp nhiều chuyện vui, tài lộc dồi dào. Con giáp này kiên trì, nỗ lực nên dần đạt được những thành tựu đáng nể. Cơ hội thăng tiến rộng mở với họ. Trong khi đó, những người chưa có công việc cũng sẽ tìm được công việc phù hợp với bản thân. Người làm kinh doanh thì tài lộc rủng rỉnh, tiền vào như nước.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

 

 

Bước vào buổi tối ngày 13/6: 3 con giáp được ấn định sẽ phát lộc to, thoát kiếp khổ cực, tiền bạc vào túi ào ào như nước

Bước vào buổi tối ngày 13/6: 3 con giáp được ấn định sẽ phát lộc to, thoát kiếp khổ cực, tiền bạc vào túi ào ào như nước

Tử vi cho biết, có 3 con giáp được ấn định sẽ phát lộc to, thoát kiếp khổ cực, gặp vận may lớn, mọi chuyện khó khăn trước đó đều đi qua.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 13/6 tu vi ngay 14/6 tu vi ngay 15/6

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 26 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 59 phút trước
Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'