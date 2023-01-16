Đúng 16h hôm nay, thứ Hai ngày 16/1, top con giáp UỐNG NO LỘC TRỜI, bước chân ra đường nhận ngay LỘC LỚN, tiền vàng nhiều vô số kể

Đường tình cảm của con giáp này may mắn nhờ Thổ sinh Kim. Bạn giỏi ăn nói, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, không cho phép người khác làm tổn thương mình. Tuổi này là người rất lương thiện, biết cách quan tâm đến gia đình và bạn bè thân thiết. Bạn sống quá biết điều nên việc được người khác tôn trọng cũng là lẽ đương nhiên. Tuổi này mà chăm lễ Phật và làm nhiều việc thiện thì chắc chắn sẽ thu được nhiều duyên lành, bạn trẻ độc thân sớm tìm được người thích hợp, người có gia đình sớm được lộc con cháu.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu năm nay gặp nhiều may mắn, trước Tết, mọi việc của họ dần dần tốt lên.

Yêu đương thuận lợi, cơ hội cho những cuộc hẹn hò thú vị đến với bạn trong ngày này. Những cặp đôi hứa hẹn sẽ mang lại cho nhau những cảm xúc khó phai bằng những lời nói ngọt ngào, tình cảm.

Có thể nói, thời điểm trước Tết Nguyên đán năm nay, con giáp tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn, tin vui đến dồn dập.

Vận tình cảm của con giáp này may mắn nhờ Thổ sinh Kim. Bạn biết đủ, hài lòng với mọi thứ mình đang có, nó cũng có nghĩa là bạn đang có rất nhiều. Thìn thích quan tâm đến nửa kia nhiều hơn, có lẽ nhiều bạn trẻ đang mua quà về chuẩn bị ra mắt gia đình.

Thìn luôn duy trì sự linh hoạt, mềm dẻo trong cách ứng xử khiến mọi người xung quanh mềm lòng. Hôm nay bạn trẻ tuổi Thìn nên tranh thủ ngày lành để tỏ tình với người mình thích hoặc bàn chuyện cưới hỏi.

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Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi năm mới này sẽ gặp nhiều may mắn, công danh sự nghiệp hanh thông, gia đình đặc biệt hạnh phúc, vận trình ngày càng suôn sẻ.

Ngày 16/1/2023, đường tình cảm có dấu hiệu khởi sắc nhờ ngũ hành Thổ sinh Kim. Hạnh phúc với bạn rất đơn giản, chỉ cần một tấm chăn ấm đệm êm để gối tay chung giường với người mình thương. Tính tự ái của Mùi rất cao, hễ ai động đến gia đình là bạn sẵn sàng đáp trả.



Mùi còn sống rất ôn hòa, hay giúp đỡ người khác mà không cần đáp trả lại. Buổi tối hôm nay bạn sẽ dành thời gian để ở bên cạnh gia đình và người thương để hâm nóng tình cảm.

Đối với chuyện tình cảm, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp nhờ Tam Hội. Thân rất tử tế, dù họ không tốt với mình thì mình vẫn tử tế và đối tốt với họ, vì đó là bản chất của bạn. Tuổi này chơi bời hiếm khi tính toán, rất thẳng tính, tuy bạn bè ít nhưng khá chất lượng, không thích kết bạn linh tinh.



* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm