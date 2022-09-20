Đúng 16h chiều nay, ngày 20/9/2022, top con giáp đích thị là 'con vàng, con bạc' của Thần Tài, trúng số độc đắc, kiếm được bộn tiền, sung túc giàu sang

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 12:12

Vận khí tốt đẹp, mọi chuyện trở nên dễ dàng, hanh thông hơn với 3 con giáp này khi đồng hồ điểm đúng 16h chiều nay (20/9/2022).

Tuổi Hợi

Thời gian trước Hợi chịu ảnh hưởng của cục diện Phá Thái Tuế nên từ đầu năm đến giờ chịu khá nhiều vất vả. Tuy nhiên, mọi thứ không quá xấu bởi con giáp này luôn lạc quan, kiên cường. Dù có gặp phải gian nan trắc trở thì họ cũng đều cố gắng để vượt qua.

Trong thời gian gần đây, vận mệnh tuổi Hợi có thay đổi đáng kể. Đặc biệt, đúng 16h chiều nay (20/9/2022) vận may bắt đầu xoay chuyển và chạy đến tuổi Hợi với tốc độ chóng mặt.

Người tuổi Hợi vốn có trí tuệ và tài thao lược tuyệt vời. Họ luôn biết chính xác mình muốn gì, cần làm gì để đạt được mục tiêu. Vì vậy mà họ luôn làm việc chăm chỉ, yêu cầu bản thân khắt khe để có thể chạm tay vào cái đích mà bản thân mong muốn. Thêm nữa, nhờ được các sao lành phù hôn nên những điều tốt lành lần lượt đến. Điều Hợi cần làm chỉ là chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự.

Đúng 16h chiều nay, ngày 20/9/2022, top con giáp đích thị là 'con vàng, con bạc' của Thần Tài, trúng số độc đắc, kiếm được bộn tiền, sung túc giàu sang - Ảnh 1
Đúng 16h chiều nay (20/9/2022) vận may bắt đầu xoay chuyển và chạy đến tuổi Hợi với tốc độ chóng mặt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu là những người chăm chỉ, siêng năng, không ngừng cầu tiến hy vọng có một ngày xây dựng được cuộc sống viên mãn, sung túc. Người tuổi Dậu thường gặp nhiều khó khăn vào giai đoạn tiền vận. Họ từng rất giàu có đủ đầy nhưng rồi vận may chưa tới khiến bản thân phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách. 

Tử vi học có nó, người tuổi Dậu gần đây có vận may lội ngược dòng. Đặc biệt đúng 16h chiều nay (20/9/2022), tuổi Dậu lại càng may mắn hơn khi được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Tuổi Dậu sẽ tận hưởng phước lành trời ban, tình cảm và tiền bạc đều suôn sẻ thăng hoa.

Tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp, may mắn hơn họ được công thành danh toại, tài vận mỗi lúc mỗi tăng, cuộc sống sau này không cần lo cơm áo gạo tiền mà vẫn sống thoải mái sung túc. 

Đúng 16h chiều nay, ngày 20/9/2022, top con giáp đích thị là 'con vàng, con bạc' của Thần Tài, trúng số độc đắc, kiếm được bộn tiền, sung túc giàu sang - Ảnh 2
Đúng 16h chiều nay (20/9/2022), tuổi Dậu càng may mắn hơn khi được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Là con giáp may mắn đúng 16h chiều nay (20/9/2022) nên dù thời gian trước người tuổi Tị sẽ gặp phải đôi chút khó khăn, nhưng càng về sau thì vận trình càng cải thiện.

Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên dần tìm ra hướng giải quyết cho những bế tắc. Thậm chí nhờ vậy, bạn tìm ra điểm mạnh tiềm ẩn của mình và có hướng đi mới cho tương lai. Hãy suy nghĩ tích cực, tự động viên bản thân rằng càng vất vả bao nhiêu, bạn sẽ càng thu nhận được nhiều điều hay bấy nhiêu.

Chuyện tình cảm là một điểm sáng rõ rệt với bản mệnh trong thời gian này. Dù đã tìm được nửa kia hay chưa, bạn đều có cơ hội tận hưởng hạnh phúc. Hãy trân trọng khoảng thời gian này và đối xử chân thành với những người thật lòng với bạn, bạn sẽ luôn thấy tình yêu ở quanh mình.

Đúng 16h chiều nay, ngày 20/9/2022, top con giáp đích thị là 'con vàng, con bạc' của Thần Tài, trúng số độc đắc, kiếm được bộn tiền, sung túc giàu sang - Ảnh 3
Là con giáp may mắn đúng 16h chiều nay (20/9/2022) nên vận trình của tuổi Tị càng cải thiện. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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