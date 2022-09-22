Đúng 16h chiều nay (22/9), 3 con giáp Tài Tinh cất cánh, vận trình hành thông, vạn sự vô biên hạnh phúc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 14:25

Đúng 16h chiều nay (22/9), 3 con giáp tài lộc cất cánh, mọi vận trình hanh thông thắng lợi.

Tuổi Mão

Đúng 16h chiều nay (22/9) ngày Thiên Ấn tương trợ, vận trình công danh sự nghiệp hứa hẹn suôn sẻ, cho tuổi Mão cơ hội điều chỉnh cảm xúc. Bạn bình tĩnh hơn trong việc đánh giá ưu và nhược điểm của bản thân.

Ngũ hành xung khắc khuyên bản mệnh bình tĩnh khi giải quyết vấn đề liên quan tới tiền nong. Nếu có mất mát thì cũng hãy nhớ rằng, thứ gì đổi được bằng tiền đều rất rẻ, bạn vẫn đủ năng lực kiếm được số tiền đã mất mà.

Nhờ có Tam Hợp để nương tựa nên con giáp tuổi Mão cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái trong các mối quan hệ của mình trong ngày hôm nay. Tình cảm của bạn với một nửa của mình đã đong đầy hơn xưa cũng nhờ vào sự biết chia sẻ, cảm thông cho những khó khăn của nhau.

Đúng 16h chiều nay (22/9), 3 con giáp Tài Tinh cất cánh, vận trình hành thông, vạn sự vô biên hạnh phúc bất ngờ - Ảnh 1

Đúng 16h chiều nay (22/9) ngày Thiên Ấn tương trợ, vận trình công danh sự nghiệp hứa hẹn suôn sẻ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Đúng 16h chiều nay (22/9)  bạn có cách làm việc quyết đoán, chăm chỉ, nhiệt tình, tuy nhiên mặt xấu là có chút nghiêm khắc, ép buộc người khác. Điều này sẽ khiến tuổi Sửu rước họa thi phi, tiểu nhân ghen ghét.

Tài lộc: Về tài lộc người tuổi Thân sẽ chịu sự áp đặt nhiều từ Thất Sát hung tinh. Cách làm việc quyết đoán, chăm chỉ, nhiệt tình lại còn chút nghiêm khắc, ép buộc người khác. Cho nên các mối quan hệ đầu tư có thể không tốt, dễ gặp phải thị phi.

Tình cảm: Phương diện tình cảm của người tuổi Sửu lúc này khá đáng ngại khi mà bản mệnh và nửa kia của mình đang thiếu đi sự lắng nghe, chia sẻ cũng như sự cảm thông lẫn nhau. Ngũ hành xung khắc khiến cho những xung đột giữa hai người có dấu hiệu gia tăng.

Đúng 16h chiều nay (22/9), 3 con giáp Tài Tinh cất cánh, vận trình hành thông, vạn sự vô biên hạnh phúc bất ngờ - Ảnh 2

Đúng 16h chiều nay (22/9)  bạn có cách làm việc quyết đoán, chăm chỉ, nhiệt tình, tuy nhiên mặt xấu là có chút nghiêm khắc, ép buộc người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tình duyên: Người tuổi Tỵ sắp tới phải tỉnh táo lên mới có thể ý thức được mình đang bị người khác lừa.

Công việc: Hôm nay tuổi Tỵ không nên có những cảm xúc tiêu cực trong công việc vì hiệu suất của bạn đang giảm đi đấy nhé.

Tài chính: Mệnh chủ có thể sẽ phải trả nợ cho gia đình mình.

Cẩn trọng: Trong ngày mệnh chủ đang mất nhiều thời gian để giúp người khác trong khi lại không thể tự cứu mình.

Con số may mắn: 5,8
Màu sắc may mắn: Trắng, vàng
Quý nhân phù trợ: Tuất, Thân
Giờ tốt: 16h

Đúng 16h chiều nay (22/9), 3 con giáp Tài Tinh cất cánh, vận trình hành thông, vạn sự vô biên hạnh phúc bất ngờ - Ảnh 3

Hôm nay tuổi Tỵ không nên có những cảm xúc tiêu cực trong công việc vì hiệu suất của bạn đang giảm đi đấy nhé.

Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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