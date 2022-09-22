Đúng giờ sửu ngày 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp gặp quý nhân đứng trước cửa, chỉ tay dẫn dắt hướng đi, thay vận đổi số, thành công vang dội, danh tiếng lẫy lừng

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 13:03

Qua ngày 29 âm lịch, 3 con giáp có cuộc đời mở sang một trang mới, mọi thứ đều bắt đầu tốt hơn, dự báo sự giàu có đang đến cực gần.

Tuổi Mão

 

Đúng giờ sửu ngày 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp gặp quý nhân đứng trước cửa, chỉ tay dẫn dắt hướng đi, thay vận đổi số, thành công vang dội, danh tiếng lẫy lừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trời sinh những người cầm tinh tuổi Mão là người giỏi giang, năng động và tràn đầy nhiệt huyết với công việc của mình. Trong tính cách người tuổi Mão cũng khá mạnh mẽ nên rất quyết đoán trong công việc.

Thầy tử vi chỉ ra đúng giờ sửu ngày 29 tháng 8  âm lịch, tài vận của con giáp này có nhiều khởi sắc làm gì cũng dễ dàng thành công nên người tuổi Mão sẽ có được cả tình duyên và sự nghiệp. Chính sự thành công trong sự nghiệp sẽ khiến bạn kiếm được bộn tiền và tình duyên của trở nên đỏ thắm.

Người đang tìm kiếm công việc có triển vọng tìm được cơ hội tốt. Lưu ý đừng tìm kiếm đâu xa, có thể vận may ở ngay trước mắt bạn, thậm chí có người quen giới thiệu cho bạn một cơ hội rất phù hợp. Hãy tự tin và thử sức mình nhé.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này luôn trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc và cố gắng tận hưởng thật trọn vẹn. Khi có thời gian rảnh rỗi, bản mệnh nên gác lại mọi việc và ở bên người thân của mình. 

Tuổi Ngọ

Đúng giờ sửu ngày 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp gặp quý nhân đứng trước cửa, chỉ tay dẫn dắt hướng đi, thay vận đổi số, thành công vang dội, danh tiếng lẫy lừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trời sinh những người tuổi Ngọ ăn nên làm ra nhờ công việc kinh doanh của mình. Trong thời gian này tuổi Ngọ sẽ tạo dựng được nhiều mối quan hệ, Ngọ nhanh chóng tìm được các mối làm ăn lớn. Chỉ cần giữ các mối này thì thu nhập của bạn cũng lọt vào con số khủng rồi.

Thầy tử vi chỉ rõ đúng giờ sửu ngày 29 tháng 8  âm lịch khả năng cao bạn sẽ được tỏ tình vì người ấy thực lòng muốn làm người yêu của bạn, tuổi Ngọ hãy nắm lấy cơ hội này nhé!

Tuổi Thìn

Đúng giờ sửu ngày 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp gặp quý nhân đứng trước cửa, chỉ tay dẫn dắt hướng đi, thay vận đổi số, thành công vang dội, danh tiếng lẫy lừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Dù phải đối mặt với khó khăn nhưng tuổi Thìn luôn biết cách từng bước xử lý thì sẽ không còn cảm giác nặng nề, căng thẳng nữa. Thậm chí, sau ngày 29 âm lịch thông qua cách làm việc khôn ngoan, bạn còn có thể chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương.

Trong chuyện tình cảm, bạn dần tìm hướng đi mới chứ không còn đào sâu vết thương cũ khiến cho cả hai cảm thấy tổn thương nữa. Hai người dần tìm lại được những cảm xúc ban đầu và ngày càng cảm thấy trân trọng nửa kia của mình hơn. 

Từ đúng giờ sửu ngày 29 tháng 8  âm lịch, người tuổi Thìn làm đầu tư, kinh doanh có cơ hội phát tài ngay từ đầu tuần. Nhiều cát tinh hội tụ cho thấy cơ hội làm ăn đến với bạn tới tấp, bạn chỉ cần bình tĩnh và lựa chọn xem đâu là cơ hội phù hợp với khả năng của mình.

Bạn hãy xác định xem thế mạnh của mình nằm ở đâu và phát triển đúng theo định hướng, đồng thời không cần phải quá lo lắng về các đối thủ cạnh tranh, rồi đồng tiền tự khắc sẽ đổ về túi bạn ào ào.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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Tử vi dự đoán 3 con giáp sau có khả năng trúng số độc đắc 2 lần liên tục vào 15 ngày tới, may mắn đón chờ, lộc tài leo lên đỉnh điểm, đi đến đâu người đón đưa đến đó.

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