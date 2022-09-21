3 ngày cuối tuần này (23-25/09) 3 tuổi gặp hạn tiểu nhân quấy phá, chúng ganh ghét, tìm cách dẫm đạp sự nghiệp khiến bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong thăng tiến, của cải hao mòn, sức khỏe suy giảm

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 23:06

3 con giáp trong 3 ngày cuối tuần này có thể đối mặt với việc bị tiểu nhân hãm hại, bày mưu tính kế, gài bẫy nhằm phá hoại sự nghiệp và tiền tài của bản mệnh.

Tuổi Dần

3 ngày cuối tuần này (23-25/09) 3 tuổi gặp hạn tiểu nhân quấy phá, chúng ganh ghét, tìm cách dẫm đạp sự nghiệp khiến bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong thăng tiến, của cải hao mòn, sức khỏe suy giảm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần cũng thuộc một trong những con giáp cần đặc biệt cẩn trọng trong tháng này. Theo tử vi, những chú cọp trong 3 ngày cuối tuần này (23-25/09) cần tỉnh táo hơn khi làm những việc liên quan đến tiền, điển hình như khi gặp gỡ, kết giao với đối tác kinh doanh.

Đây không phải là tháng phù hợp để con giáp này tiến hành những kế hoạch, dự án lớn. Không được cát tinh soi chiếu, thiếu đi may mắn lại gặp phải sự ngáng đường của kẻ tiểu nhân nên tuổi Dần khá chật vật trong cuối tháng 9. 

Bản mệnh đôi khi cũng đánh giá quá cao bản thân mình, tự mình đưa mình vào thất bại. Lời khuyên cho con giáp này là hãy biết khiêm tốn, ông trời sẽ không phụ lòng người biết phấn đấu. Những kẻ tiểu nhân kia sẽ phải tự khuất phục trước thành công của bản mệnh. Hãy khiến họ phải nhận ra rằng, thành công của những chú gà là hoàn toàn xứng đáng. Một điều nữa tuổi Dần nhớ nhập tâm là không được dễ dàng đặt lòng tin vào người khác, nhẹ dạ cả tin có thể dẫn đến tiền mất tật mang. 

Tuổi Dậu

3 ngày cuối tuần này (23-25/09) 3 tuổi gặp hạn tiểu nhân quấy phá, chúng ganh ghét, tìm cách dẫm đạp sự nghiệp khiến bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong thăng tiến, của cải hao mòn, sức khỏe suy giảm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong 3 ngày cuối tuần này (23-25/09), tuổi Dậu cần hết sức cẩn thận, tránh hết sức việc tranh chấp với mọi người. Bởi lẽ kẻ tiểu nhân luôn rình rập để hãm hại người tuổi Dậu. Tiểu nhân sẽ lợi dụng lúc tranh chấp để đâm sau lưng người tuổi Dậu, nắm lấy điểm yếu của họ và dùng chúng như công cụ khiến tuổi Dậu bộc lộ cảm xúc thật.

Bằng cách này, người tuổi Dậu có thể đánh mất công việc đã thương thảo xong xuôi, mất đi cơ hội kiếm tiền, thậm chí là bị vu khống, bị phá hoại hình tượng trước mặt bạn bè, người thân. Giải pháp hóa giải hạn tiểu nhân của tuổi Dậu trong  3 ngày cuối tuần này (23-25/09) là duy trì cảm xúc lý trí, ổn định. Nếu có thể, người tuổi Dậu nên tránh những giao tiếp xã hội không cần thiết, bớt tiệc tùng để tránh đi các phiền phức không đáng có.

Tuổi Tuất

3 ngày cuối tuần này (23-25/09) 3 tuổi gặp hạn tiểu nhân quấy phá, chúng ganh ghét, tìm cách dẫm đạp sự nghiệp khiến bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong thăng tiến, của cải hao mòn, sức khỏe suy giảm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi trong 3 ngày cuối tuần này (23-25/09) tuổi Tuất là con giáp chịu ảnh hưởng từ hung tinh đeo bám, tuổi Tuất đón một năm có nhiều biến động, cần phải thực sự thận trọng để có đầu xuân năm mới bình an. Trong sự nghiệp, công việc bạn hoàn thành tuy tốt nhưng lại không được đánh giá đúng thực lực, thậm chí còn bị người khác vì ganh ghét mà bày trò tiểu nhân, cản trở sự thăng tiến.

Do đó, những người tuổi Tuất làm gì cũng phải thật thận trọng. Đặc biệt, bạn nên đề phòng trong những mối quan hệ xã giao, học cách nhìn người chuẩn xác, chớ nhẹ dạ cả tin mà để cho bản thân mình trở thành miếng mồi ngon cho kẻ xấu bụng, bị người khác lợi dụng mà không biết.

Về vấn đề tài chính, tuổi Tuất có khả năng thất thoát tiền bạc. Những người có ý định khởi nghiệp cần thận trọng xem xét trước khi quyết định đầu tư. Vì vậy, con giáp này nên kiểm soát tài khoản cá nhân cẩn thận, tránh vì bất cẩn mà đánh rơi hay bị trộm cướp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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