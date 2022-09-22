Thần đồng tiên tri gọi tên 3 con giáp LÊN ĐỜI trong tháng 10, giàu sang CHẠM ĐỈNH , muốn tình có tình, thích tiền được tiền

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 12:53

Tháng 10, may mắn sẽ thuộc về 3 con giáp này!

Tuổi Mão

Tử vi tháng 10/2022, người tuổi Mão sẽ có những bước tiến dài trong sự nghiệp. Vốn là người cầu toàn, có tham vọng lại chăm chỉ hơn người nên những kế hoạch bấy lâu nay Mão ấp ủ sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực, giúp họ thu về món lãi cực lớn.

Mão đừng vì những khó khăn, gian khổ trước đây mà chùn bước. Hãy cứ theo đuổi đến cùng, cố gắng hết sức thì bạn sẽ được đáp đền xứng đáng. Không chỉ thu nhập tăng nhanh, Mão còn có cơ hội đổi đời sau một đêm, trúng số vài tỷ khiến ai cũng hờn ghen.

Thần đồng tiên tri gọi tên 3 con giáp LÊN ĐỜI trong tháng 10, giàu sang CHẠM ĐỈNH , muốn tình có tình, thích tiền được tiền - Ảnh 1
Tử vi tháng 10/2022, người tuổi Mão sẽ có những bước tiến dài trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tính cách ôn hòa, không thích tạo chuyện thị phi, cũng không thích nói xấu người khác và cũng không có ý đồ hại người khác, nên tạo dựng được rất nhiều các mối quan hệ tốt đẹp.

Tử vi tháng 10/2022, vận thế của người tuổi Mùi khởi sắc mạnh mẽ, do có “Tam hợp quý nhân” nên con giáp này liên tiếp được quý nhân tương trợ, dẫn đường chỉ lối do đó sự nghiệp có bước tiến đột phá, cơ hội kiếm tiền vô cùng nhiều. Người tuổi Mùi không cần quá vất vả mà vẫn luôn làm đầy túi tiền của mình.

Tuổi Tỵ

Đây là con giáp có cái uy của người lãnh đạo, có sự khôn khéo của người kinh doanh và có sự sáng tạo của người mở đường. Vậy nên, họ rất nhanh thăng tiến trong công việc, quản lý nhân sự cực hiệu quả, khoa học.

Nếu tự đứng ra kinh doanh, Tỵ chắc chắn sẽ giúp cơ ngơi mình đang có phát triển vượt bậc, chẳng mấy chốc lớn mạnh. Kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên việc mua nhà, sắm xe chỉ là chuyện nhỏ với Tỵ.

Tử vi tháng 10/2022, con giáp này sẽ có những chuyến du lịch nước ngoài đắt đỏ bên gia đình mà chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, sung sướng hết phần thiên hạ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều mai (21/9/2022) có đến 3 con giáp may mắn trúng số giải thưởng lớn, sự nghiệp thành công, tài lộc suôn sẻ.

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