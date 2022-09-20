May mắn gõ cửa liên tục trong 4 ngày tới (21, 22, 23, 24/9): 3 con giáp hưởng hết phúc khí, tài vận trong thiên hạ, từng bước chạm tay đến đỉnh vinh quang, sự nghiệp bay cao như "diều gặp gió"

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 14:41

Trong 4 ngày tới (21, 22, 23, 24/9) có 3 con giáp hưởng tài lộc lớn, từng bước leo lên đến đỉnh vinh quang, sự nghiệp bay cao như "diều gặp gió"

Tuổi Tý

Trong 4 ngày tới (21, 22, 23, 24/9) tuổi Tý được Chính Ấn nâng đỡ nên công việc có nhiều bước chuyển biến thuận lợi. Bản mệnh có cơ hội gặp quý nhân, được chỉ dạy để nhanh chóng giải quyết vấn đề khúc mắc trước đó.

Những gì bạn không biết sẽ có người ngay lập tức hỗ trợ, hướng dẫn bài bản, lúc này đừng giấu những yếu kém của bản thân, sự thành thật sẽ mang lại may mắn cho bạn. Ngoài ra, bạn đừng ngại thử sức với những cơ hội có tính thử thách, mạo hiểm hơn một chút, chắc chắn thành quả nhận lại sẽ rất đáng chúc mừng đó. 

May mắn gõ cửa liên tục trong 4 ngày tới (21, 22, 23, 24/9): 3 con giáp hưởng hết phúc khí, tài vận trong thiên hạ, từng bước chạm tay đến đỉnh vinh quang, sự nghiệp bay cao như 'diều gặp gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là con giáp gặp quý nhân trong thời điểm này, vì thế mọi việc trở nên thuận lợi hơn nhiều, bạn tháo gỡ được những khó khăn trước đây. Hãy nhớ rằng công việc càng nhiều, càng vất vả bao nhiêu thì cơ hội thăng tiến lại càng tăng tỷ lệ thuận bấy nhiêu.

Hãy tin rằng ông trời sẽ không phụ lòng bạn. Đây là giai đoạn đặc biệt may mắn, mang đến cho bạn những cơ hội ngàn năm có một. Nếu đã nỗ lực nhiều trong năm qua, giờ là lúc bạn có thể tận hưởng những thành quả và suy nghĩ về hướng đi trong tương lai.

Bên cạnh đó, quý nhân còn hỗ trợ cho người làm kinh doanh cơ hội phát tài phát lộc trong thời gian này.

May mắn gõ cửa liên tục trong 4 ngày tới (21, 22, 23, 24/9): 3 con giáp hưởng hết phúc khí, tài vận trong thiên hạ, từng bước chạm tay đến đỉnh vinh quang, sự nghiệp bay cao như 'diều gặp gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 4 ngày tới (21, 22, 23, 24/9) là ngày vui của con giáp tuổi Ngọ đang độc thân khi có Tam Hợp nâng đỡ, giúp sức, nhiều người may mắn được đáp lại tình cảm. Trong khi đó, những cặp đôi có thể nhận được tin vui bầu bí, hoặc có kế hoạch kết hôn trong thời gian tới.

Cho dù tình huống gặp phải là gì, tuổi Ngọ cũng cần chú ý cách ứng xử của bản thân, đừng để những hành động bốc đồng của mình trở thành bằng chứng để kẻ xấu có cớ lợi dụng. Hãy luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo nhé.

May mắn gõ cửa liên tục trong 4 ngày tới (21, 22, 23, 24/9): 3 con giáp hưởng hết phúc khí, tài vận trong thiên hạ, từng bước chạm tay đến đỉnh vinh quang, sự nghiệp bay cao như 'diều gặp gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo,chiêm nghiệm

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