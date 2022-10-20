Đúng 15h chiều nay (20/10), Thần May Mắn và Thần Tiền Tài "đến chơi nhà", 3 con giáp trúng số đổi đời, phú quý đầy sân, tài lộc ngập cửa, vàng bạc tràn đầy nhà, vận trình phía trước trải đầy tiền

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 09:07

Chiều nay, 3 con giáp sau sẽ đón nhận vô vàn niềm vui nhờ Thần May Mắn và Thần Tiền Tài hậu thuẫn mạnh mẽ, cuộc đời từ đây giàu sang, ung dung nằm trong "biển tiền".

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường là "phượng hoàng" trong lòng mọi người nhờ có trí óc tốt, làm việc lý trí, thông minh, lạc quan. Bạn có thể nắm bắt mọi tình hình, diễn biến trong cuộc sống. 

Vào 15h chiều nay, vận khí đối với người tuổi Dậu còn tốt hơn, bạn không chỉ có được những điều kiện lý tưởng để phát triển vô cùng thuận lợi mà còn "va" phải khá nhiều quý nhân.

Thời gian tới, hoàn cảnh sống của người tuổi Dậu sẽ có nhiều thay đổi đáng kể, không gặp khó khăn hay trở ngại gì nhiều, có khả năng thoát nghèo nhanh chóng.

Cuộc sống của họ gần như bước lên một nấc thang mới, vạn sự suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc đủ đầy. Nhìn chung, càng về sau, phúc khí của họ càng tràn trề. 

Đúng 15h chiều nay (20/10), Thần May Mắn và Thần Tiền Tài 'đến chơi nhà', 3 con giáp trúng số đổi đời, phú quý đầy sân, tài lộc ngập cửa, vàng bạc tràn đầy nhà, vận trình phía trước trải đầy tiền - Ảnh 1
Người tuổi Dậu thường là "phượng hoàng" trong lòng mọi người nhờ có trí óc tốt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân rất biết nhìn xa trông rộng. Thoạt nhìn trông họ có vẻ yếu đuối nhưng trên thực tế lại là con giáp mạnh mẽ, kiên định nhất. Trong 15h chiều nay, vận đỏ của tuổi Thân sẽ được mở ra. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì cơ hội giàu có sẽ ập đến đối với họ. 

Mặt khác, trong chiều nay, người tuổi Thân còn có thể có bất ngờ lớn liên quan đến đường tình duyên.

Lời khuyên dành cho tuổi Thân là hãy bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Không trải qua sóng gió, bạn sẽ không thể trở thành một cái cây lớn sừng sững được đâu.

Đúng 15h chiều nay (20/10), Thần May Mắn và Thần Tiền Tài 'đến chơi nhà', 3 con giáp trúng số đổi đời, phú quý đầy sân, tài lộc ngập cửa, vàng bạc tràn đầy nhà, vận trình phía trước trải đầy tiền - Ảnh 2
Trong 15h chiều nay, vận đỏ của tuổi Thân sẽ được mở ra. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất được trời phú cho giác quan nhạy bén, bản mệnh có rất nhiều cơ hội để làm nên sự nghiệp. Ngoài ra, tuổi Tuất còn hay được Thần Tài chiếu cố, nếu có chí tiến thủ, con đường tài lộc sẽ ngày càng rộng mở, vận đào hoa cũng khá thịnh vượng.

Theo tử vi, vào 15h chiều nay, con đường tài lộc của người tuổi Tuất sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước, mang tài lộc về đầy nhà. Với những người đã nỗ lực hết sức từ trước, khoảng thời gian này cũng là thời điểm thu hoạch trái ngọt.

Đặc biệt thời gian này, vận đào hoa của tuổi Tuất được cho là ở mức vượng nhất, những ai còn đang độc thân sẽ có cơ hội tìm được mối lương duyên mỹ mãn, kết thúc sớm cuộc sống độc thân.

Tuổi Tuất có giác quan vô cùng nhạy bén kết hợp cùng thời điểm “thiên thời, địa lợi” như hiện tại, việc gặt hái được thành công là điều có thể hiện thực hóa trong thời gian gần. Khi cơ hội đến, bản mệnh nên dũng cảm giành lấy, đừng bỏ qua cơ hội tốt vì bản thân có quá nhiều mưu cầu.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang ngày mai, thứ Sáu (21/10), Thần Tài "bảo kê", Kim Tài "báo phúc", 3 con giáp đổi vận rực rỡ, "đánh đâu thắng đó", nghênh đón tài lộc bao la, vận trình bùng nổ, gánh vàng bạc về nhà còng lưng

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Ngày mai, 3 con giáp sau tha hồ "bơi trong biển tiền", "tắm trong biển bạc", giàu sang không ai sánh bằng nhờ có Thần Tài "bảo kê", hậu thuẫn mạnh mẽ.

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