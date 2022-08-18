ĐÚNG 15H chiều nay (18/8), Cát Tinh soi đường dẫn lối, Thần Tài che chở, các con giáp sau "hút cạn lộc Trời", tiền tài bao la, tiêu xài nửa đời chưa hết, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 09:24

Theo các chuyên gia phong thủy, có 3 con giáp bắt đầu phát tài phát lộc vào hôm nay.

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu đa phần là những người nhân hậu, trọng tình cảm và hay giúp đỡ người khác. Ngoài ra, họ còn thông minh, chăm chỉ nên trong công việc, chỉ cần có cơ hội là họ sẽ phát huy được rất tốt.

Trong hôm nay, tuổi Dậu may mắn nằm trong số những con giáp được thần tài ưu ái, gặp được nhiều may mắn cả trong cuộc sống lẫn công việc. Tử vi học có nói, tuổi Dậu sẽ phát tài phát lộc ngay từ tháng 1 âm. Đó có thể là một khoản lộc trời cho bất ngờ, cũng có thể là một cơ hội tốt đẹp trong công việc, mang lại lợi ích lâu dài.

Nếu biết nắm bắt, tuổi Dậu có thể sẽ có một khởi đầu tuyệt vời, mở ra cho họ những cảm hứng và nhiệt huyết cho cả ngày hôm nay.

Tuổi Mão

Theo các chuyên gia phong thủy, hôm nay là một ngày đầy thuận lợi và tốt lành cho những người tuổi Mão. Nói chung các công việc làm ăn và những chuyện tình cảm, sức khỏe của tuổi Mão đều có những bước tiến triển lạc quan. Có quý nhân giúp sức, tuổi Mão không cần phải nỗ lực nhiều nhưng vẫn thu về được những thành tựu đáng tự hào. 

Đặc biệt, tử vi học có nói, tuổi Mão là một trong những con giáp gặp may mắn ngay từ ngày hôm nay. May mắn sẽ đến với họ dưới những cơ hội trong công việc, hoặc sự giúp đỡ về mặt tài chính nào đó và tuổi Mão cần sáng suốt nắm bắt thời cơ để có những khởi đầu thuận lợi cho một ngày hanh thông. 

Các chuyên gia phong thủy cho rằng, tuổi Mão có tư chất thông minh, tế nhị, song có điểm yếu ở kỹ năng giao tiếp và xây dựng các mối quan hệ xã hội, cần phát huy những điểm mạnh và hạn chế nhược điểm để ngày này càng thành công viên mãn hơn. 

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão đa số là những người hiền lành, ít nói, thật thà, nội tâm, sống rất tình cảm nhưng lại hiếm khi thể hiện ra bên ngoài. Trong công việc họ luôn làm hết mình, nhưng cần cải thiện kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp, cấp trên và những người xung quanh thì sẽ có được nhiều thành tựu hơn.

ĐÚNG 15H chiều nay (18/8), Cát Tinh soi đường dẫn lối, Thần Tài che chở, các con giáp sau 'hút cạn lộc Trời', tiền tài bao la, tiêu xài nửa đời chưa hết, công thành danh toại - Ảnh 1
Đặc biệt, tử vi học có nói, tuổi Mão là một trong những con giáp gặp may mắn ngay từ ngày hôm nay. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong hôm nay, tuổi Hợi gặp vận may vào cả ngày. Tài vận của tuổi Hợi sẽ có những biến chuyển bất ngờ.

Cụ thể, họ có thể sẽ trở thành một trong những con giáp may mắn nhất nhận được lộc trời cho, có quý nhân phù trợ. Công việc của họ không những hanh thông thuận lợi, thu nhập tăng cao mà tình cảm cũng suôn sẻ và có nhiều tin vui, làm đâu trúng đó, hầu như động tay vào việc gì cũng có kết quả tốt nên phải thật nỗ lực và chăm chỉ thì cuộc sống trong năm sẽ không phải lo đến chuyện kiếm tiền. Chỉ cần luôn nỗ lực, vững lòng tin là cuộc sống của tuổi Hợi sẽ tràn ngập niềm vui, luôn sung túc, viên mãn.

ĐÚNG 15H chiều nay (18/8), Cát Tinh soi đường dẫn lối, Thần Tài che chở, các con giáp sau 'hút cạn lộc Trời', tiền tài bao la, tiêu xài nửa đời chưa hết, công thành danh toại - Ảnh 2
Chỉ cần luôn nỗ lực, vững lòng tin là cuộc sống của tuổi Hợi sẽ tràn ngập niềm vui, luôn sung túc, viên mãn. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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