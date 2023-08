Trong 4 ngày cuối tuần (18/8 - 21/8), các con giáp nào hưởng hết may mắn của thiên hạ?

Trong những ngày cuối tuần, tuổi Mẹo là một trong số những con giáp may mắn được sao tốt chiếu rọi, gặp được nhiều thuận lợi trên con đường công danh sự nghiệp. Gặp được quý nhân phù trợ, họ có thể thành công lớn với việc kinh doanh, nhất là khi kết hợp làm ăn với một đồng nghiệp cũ. Chính vì thế, những người tuổi Mẹo có "máu" kinh doanh, lại đang có mối quan hệ tốt với một đồng nghiệp cũ nhạy bén về lĩnh vực này thì có thể xem xét việc hợp tác

Tử vi học có nói, đây là thời điểm bùng nổ may mắn của những người tuổi Mẹo, bất luận làm gì cũng sẽ thành công, thu được kết quả tốt, thậm chí còn có thể gặp được may mắn lớn và trở nên giàu có bất ngờ. Tuy nhiên, cũng đừng vì vận số may mắn mà tuổi Mẹo quên đề phòng cẩn thận, nhất là trong chuyện tiền nong, công việc và nhớ là hãy chọn đối tác một cách thông minh.

Tuổi Thìn

Trong 4 ngày này, tuổi Thìn là một trong số các con giáp có vận số to đẹp. Nếu biết nắm bắt các cơ hội, thể hiện tài năng đúng lúc, đúng chỗ, tuổi Thìn có thể thành công lớn, có một cuộc sống sung túc, dư dả, nợ nần nếu có cũng trả được hết, tinh thần và vật chất đều viên mãn.