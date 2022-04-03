Đúng 15 ngày tới, top con giáp được mệnh danh là con cưng của Thần Tài,nhận được lộc lớn trời ban, làm sương sương cũng có tiền bạc đổ về tiêu không hết

Giai đoạn này, tuổi Tuất cần phải phát huy mọi tài năng vốn có, thể hiện ưu điểm với cấp trên thì nhất định sẽ thăng quan tiến chức, tiền bạc đương nhiên cũng dồi dào hơn. Ngoài ra, trong thời gian tới, những người tuổi Tuất cũng sẽ gặp nhiều may mắn về vận đào hoa, dễ gặp được nhân duyên tốt, thậm chí những người độc thân có khả năng lên xe hoa trong năm nay.

Đúng 15 ngày tới, tuổi Tuất sẽ có vận may lội ngược dòng, công việc tưởng chừng như rơi vào bế tắc thì bất ngờ tìm được ánh sáng phát triển. Thời gian tới, chỉ cần tuổi Tuất nỗ lực hết mình thì việc gì cũng thành.

Người tuổi Tỵ quả thực đã có 1 khoảng thời gian khá khó khăn trong quá khứ và hiện tại, gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng đủ để bù lại cho tiền đã chi ra.

Mặc dù đã bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả nhận lại không được như ý muốn nên thực sự đã có nhiều lúc con giáp này cảm thấy thất vọng, chán nản và muốn bỏ cuộc.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng ở đời làm gì có ai được đi thảm đỏ đến thành công, đều phải trải qua gian nan thử thách hết cả. Tử vi cho thấy đại nạn không chết tất thành đại nghiệp, trong 15 ngày tới tuổi Tỵ sẽ có những biến chuyển bất ngờ trong cuộc sống của mình. Những người tuổi Tỵ càng chăm chỉ sẽ càng gặt hái được nhiều thành tựu hơn người.

Trong 2 năm sắp tới con đường tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Rắn sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Tuổi Dậu

Tử vi 15 ngày tới dự báo công việc cuối tuần nhờ Tam Hội nên rất thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ vượt qua khó khăn hiện tại, cuối cùng thì bạn cũng có khoảng thời gian giàu có. Hãy dành thời gian đó để cảm ơn quý nhân và đồng nghiệp tốt nhé.

Ngũ hành Thổ sinh Kim giúp đường tình duyên khởi sắc. Dậu độc thân có thể sẽ gặp được người mình yêu qua cuộc gặp gỡ, hẹn hò từ những lời giới thiệu của bạn bè. Gia đình là điều mà mỗi khi nhớ về Dậu đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

Dậu được Chính Tài giúp đỡ nên tiền lương sẽ tăng trong thời gian tới, thật sự rất đáng mừng. Bạn cần cù, tiết kiệm, thật thà nên đi làm hay được cấp trên coi trọng, được nhiều người đem đến cơ hội làm ăn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.