Đúng 15 ngày tới, top con giáp được mệnh danh là con cưng của Thần Tài,nhận được lộc lớn trời ban, làm sương sương cũng có tiền bạc đổ về tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 03/04/2022 06:30

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp này sẽ có vận may lội ngược dòng, công việc tưởng chừng như rơi vào bế tắc thì bất ngờ tìm được ánh sáng phát triển.

Tuổi Tuất

Đúng 15 ngày tới, tuổi Tuất sẽ có vận may lội ngược dòng, công việc tưởng chừng như rơi vào bế tắc thì bất ngờ tìm được ánh sáng phát triển. Thời gian tới, chỉ cần tuổi Tuất nỗ lực hết mình thì việc gì cũng thành.

Giai đoạn này, tuổi Tuất cần phải phát huy mọi tài năng vốn có, thể hiện ưu điểm với cấp trên thì nhất định sẽ thăng quan tiến chức, tiền bạc đương nhiên cũng dồi dào hơn. Ngoài ra, trong thời gian tới, những người tuổi Tuất cũng sẽ gặp nhiều may mắn về vận đào hoa, dễ gặp được nhân duyên tốt, thậm chí những người độc thân có khả năng lên xe hoa trong năm nay. 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ quả thực đã có 1 khoảng thời gian khá khó khăn trong quá khứ và hiện tại, gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng đủ để bù lại cho tiền đã chi ra.

Mặc dù đã bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả nhận lại không được như ý muốn nên thực sự đã có nhiều lúc con giáp này cảm thấy thất vọng, chán nản và muốn bỏ cuộc.

Đúng 15 ngày tới, top con giáp được mệnh danh là con cưng của Thần Tài,nhận được lộc lớn trời ban, làm sương sương cũng có tiền bạc đổ về tiêu không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng ở đời làm gì có ai được đi thảm đỏ đến thành công, đều phải trải qua gian nan thử thách hết cả. Tử vi cho thấy đại nạn không chết tất thành đại nghiệp, trong 15 ngày tới tuổi Tỵ sẽ có những biến chuyển bất ngờ trong cuộc sống của mình. Những người tuổi Tỵ càng chăm chỉ sẽ càng gặt hái được nhiều thành tựu hơn người.

Trong 2 năm sắp tới con đường tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Rắn sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Tuổi Dậu

Tử vi 15 ngày tới dự báo công việc cuối tuần nhờ Tam Hội nên rất thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ vượt qua khó khăn hiện tại, cuối cùng thì bạn cũng có khoảng thời gian giàu có. Hãy dành thời gian đó để cảm ơn quý nhân và đồng nghiệp tốt nhé.

 

Ngũ hành Thổ sinh Kim giúp đường tình duyên khởi sắc. Dậu độc thân có thể sẽ gặp được người mình yêu qua cuộc gặp gỡ, hẹn hò từ những lời giới thiệu của bạn bè. Gia đình là điều mà mỗi khi nhớ về Dậu đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

 

Dậu được Chính Tài giúp đỡ nên tiền lương sẽ tăng trong thời gian tới, thật sự rất đáng mừng. Bạn cần cù, tiết kiệm, thật thà nên đi làm hay được cấp trên coi trọng, được nhiều người đem đến cơ hội làm ăn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. 

Đúng 0h ngày 3/3 Âm lịch Tam Hợp nâng đỡ, Chính Tài chiếu mệnh, top con giáp "khổ tận cam lai" đời sang trang mới, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 0h ngày 3/3 Âm lịch Tam Hợp nâng đỡ, Chính Tài chiếu mệnh, top con giáp "khổ tận cam lai" đời sang trang mới, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Người tuổi này có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong tháng 3 âm này.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 45 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 56 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 40 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn