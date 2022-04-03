Đúng 0h ngày 3/3 Âm lịch Tam Hợp nâng đỡ, Chính Tài chiếu mệnh, top con giáp "khổ tận cam lai" đời sang trang mới, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 03/04/2022 01:23

Người tuổi này có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong tháng 3 âm này.

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 3/3 âm lịch dự đoán, vận may sự nghiệp của những người tuổi Sửu đặc biệt thịnh vượng, chỉ cần thời gian tới, tuổi Sửu tiếp tục chăm chỉ, nỗ lực như họ đã từng, giữ vững lập trường khi đối mặt với khó khăn, trắc trở là có thể khiến sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Từ giai đoạn này đến tháng 6 sắp tới, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, người làm việc văn phòng sẽ được cấp trên trọng dụng, có thể được xem xét tăng lương thăng chức, còn đối với người kinh doanh làm ăn, thì những dự án và kế hoạch sắp tới được vận hành trơn tru, có khả năng đổi đời.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong tháng 3 âm này. Do có nhiều cát tinh phù trợ, bạn có thể nhanh chóng hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra, thậm chí tìm ra hướng giải quyết những khúc mắc trước đó.

Đúng 0h ngày 3/3 Âm lịch Tam Hợp nâng đỡ, Chính Tài chiếu mệnh, top con giáp 'khổ tận cam lai' đời sang trang mới, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tháng này công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, được giới thiệu cho nhiều cơ hội có giá trị. Hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, việc thăng chức, tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay. Tình hình tài chính cũng có những biến chuyển đáng mừng.

Bạn có cơ hội hợp tác làm ăn với nhưng đối tác đáng tin cậy, giúp lợi nhuận về túi một cách ổn định. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được các khoản thưởng nhờ thành tích cao trong sự nghiệp.

Tuổi Thìn

Sự nghiệp không đến nỗi tệ nhờ hai hành Thổ tương hòa. May là bạn đã sớm sắp xếp mọi công việc từ trong tuần nên cuối tuần được thở phào nhẹ nhõm. Đây là thời điểm tốt cho bạn lên những kế hoạch mới trong tương lai.

 

Nay vận lâm Tương Xung nên Thìn gặp khá nhiều rắc rối trong chuyện yêu đương, bạn bè, xã giao. Ngày nghỉ mà không được yên thân, toàn những chuyện từ đâu rơi xuống khiến bạn mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc rồi quên hết lo âu.

 

Được cái mặt tài lộc có Thực Thần nâng đỡ nên vớt vát được phần nào. Thìn ăn ở hiền lành, tâm hướng thiện nên cuối tuần có lộc. Đó có thể là lộc ăn uống hoặc quà từ một người ở xa gửi về vì quý mến bạn.

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