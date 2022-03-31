Từ đây đến cuối tháng 4/2022, top con giáp giàu có "làm một hưởng mười", cứ thế mà phát tài cực to, đặc biệt, nhờ có Cát tinh chiếu mệnh trở thành đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền

Tâm linh - Tử vi 31/03/2022 07:06

Quý nhân ở bên cạnh đồng hành với 3 con giáp này nên sự nghiệp hanh thông, làm đâu thắng đó.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi là những người có đầu óc sáng suốt, giỏi sáng tạo, nhờ vậy mà thường có thể đạt được thành công không ngừng. Trong cuộc sống, tuổi Hợi cũng rất tài năng, có năng lực và rất khiêm tốn, nhờ vậy mà xung quanh có nhiều người yêu mến.

Người tuổi Hợi sống vui vẻ, biết tạo niềm vui cho mọi người, khi đi chơi cũng rất nhiệt tình nhưng khi làm việc cũng rất nhiệt huyết. Cuộc sống tuổi Hợi bước vào một giai đoạn nhất định sẽ thành công vượt trội. Bước vào tháng 4/2022, nếu tuổi Hợi chăm chỉ hơn, có khi còn đổi đời, mua nhà mua xe trong tầm tay.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn có tính cách điềm tĩnh, tốt bụng. Họ không sợ áp lực, khó khăn và thường giữ tinh thần lạc quan trong mọi tình huống.

Từ đây đến cuối tháng 4/2022, top con giáp giàu có 'làm một hưởng mười', cứ thế mà phát tài cực to, đặc biệt, nhờ có Cát tinh chiếu mệnh trở thành đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 4/2022 tới đây, sự nghiệp của tuổi Mão được dự báo là sẽ phát triển thuận lợi. Quý nhân ở bên cạnh đồng hành với tuổi Mão nên sự nghiệp hanh thông, làm đâu thắng đó. Tuổi Mão có cơ hội thăng quan tiến chức, thu nhập dồi dào.

Chuyện tình cảm của con giá này cũng suôn sẻ, ít sóng gió.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa với đồng nghiệp, bạn bè. Nhờ có sức mạnh của tập thể, những việc tưởng chừng khó khăn cũng có thể hoàn thành trước thời hạn.

 

Cấp trên đánh giá rất cao những thành tích bạn gặt hái được nên sẽ tạo cơ hội cho bạn thể hiện khả năng của mình.

 

Khi được giao cho những nhiệm vụ mang đầy tính thách thức, bạn hãy mạnh dạn chấp nhận và cố gắng hết sức mình, bạn sẽ phát hiện thêm được nhiều điểm mạnh của mình.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. 

Top 3 con giáp là “con cưng” của Thần Tài, trúng số giàu có lên trông thấy trong 25 ngày tới, chuẩn bị tinh thần may túi ba gang hoặc thuê xe tải để chở tiền

Top 3 con giáp là “con cưng” của Thần Tài, trúng số giàu có lên trông thấy trong 25 ngày tới, chuẩn bị tinh thần may túi ba gang hoặc thuê xe tải để chở tiền

Đây là 1 thời điểm họ rất bận rộn với các dự án, nhưng hãy đảm bảo các lựa chọn của họ đều được cân nhắc kỹ càng thì khả năng thành công sẽ nằm trong tầm tay.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp bói vui bói vui con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 57 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 2 giờ 35 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ