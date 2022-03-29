Lời tiên tri cho tài lộc của 3 con giáp trong tuần mới 3/4 - 10/4: Tỵ ngủ trên đống vàng, Dần có lộc lớn nhưng Dậu mới là con giáp có vận đỏ rực rỡ nhất

Theo tử vi tuần mới 3/4 - 10/4, người tuổi Tỵ là con giáp khá thâm trầm, nói ít làm nhiều. Vì vậy, quả không ngoa khi có nhận định rằng không ai có thể biết trong đầu người tuổi này nghĩ gì. Trước khi làm bất cứ việc gì, con giáp này thường tính toán kỹ lưỡng và chỉ quyết định làm mọi việc khi đã nắm chắc phần thắng.

Được cấp trên ưu ái, trọng dụng, lại cộng thêm tinh thần trách nhiệm trong công việc, con giáp này từng bước chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp.

Tuần mới tới đây con giáp tuổi Tỵ có thể tạo nên kỳ tích trong sự nghiệp. Họ làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi và suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Đặc biệt trong thời điểm này, người cầm tinh con gà sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ.

Tuổi Dần

Tài chính của tuổi Dần có những khởi sắc rõ rệt trong tuần mới này. Trải qua nhiều khó khăn về tài chính thì đây là lúc bạn kiếm được nhiều tiền hơn từ công việc chính lẫn công việc phụ. Điều này mặc dù đồng nghĩa với việc bạn sẽ trở nên bận rộn hơn, nhưng những gì bạn bỏ ra đều sẽ nhận lại được điều xứng đáng. Trong tuần, tuổi Dần có thể giải quyết hết các khoản nợ nần.

Ảnh minh họa

Sự nghiêm túc và cống hiến của tuổi Dần cũng sẽ được ghi nhận trong tuần mới này bằng một phần thưởng không hề nhỏ. Cấp trên vô cùng hài lòng với những gì mà bạn đã thể hiện và bạn sẽ được trao cho rất nhiều cơ hội để phát triển trong thời gian tới.

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu là những người bên ngoài trông thì có vẻ mềm mỏng, yếu đuối, nhưng thực ra, họ là những người có tư duy rất sắc sảo, nhạy bén và giỏi tính toán trong công việc, tiền nong. Nếu biết phát huy những điểm mạnh này, dù tiền vận có vất vả thì đến trung vận và hậu vận, tuổi Dậu sẽ ngày càng khấm khá, có cuộc sống nhiều người mơ ước.

Tử vi học có nói, tuần mới 3/4 - 10/4 tuổi Dậu là 1 trong số những con giáp có vận đỏ rực rỡ nhất. Bản mệnh này sẽ trở nên rất độc lập, sẵn sàng đón nhận những thử thách và đạt được nhiều thành tựu.

Đặc biệt, sau 7 ngày tới với nhiều thuận lợi, nguồn năng lượng tốt tiếp tục bao quanh tuổi Dậu, đem đến cho tuần mới 3/4 - 10/4 nhiều lộc lá với nhiều cơ hội kiếm tiền. Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là nên đặt ra những mục tiêu dài hạn, không nên quá tham lam hoặc muốn kiếm tiền nhanh chóng vì kế hoạch dễ tiêu tán. Ngoài ra, những ai đã thực hiện các dự án từ năm ngoái thì năm nay cũng sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn những người mới chỉ bắt đầu.

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