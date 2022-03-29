Đúng 3 ngày đầu tháng 4/2022: Top 3 con giáp xứng danh "cỗ máy in tiền", bước chân trái đụng tiền, chân phải đụng vàng, giàu ơi là giàu!

Tâm linh - Tử vi 29/03/2022 10:40

Tử vi tháng 4/2022 cho biết, 3 con giáp này tài lộc hanh thông, công danh phát đạt.

Tuổi Hợi

Trong tháng 4, người tuổi Hợi sẽ gặp được điềm lành “sát thần kiếm ăn”, thần thái tự tin, siêu năng lực sẽ thu hút được sự giúp đỡ của quý nhân, không cần vất vả một mình sẽ có phúc, được Chúa ban cho, bạn sẽ giàu có ở khắp mọi nơi, sự nghiệp của bạn sẽ suôn sẻ, khả năng kiếm tiền mạnh mẽ, tài lộc dồi dào, may mắn không thể ngăn cản.

Công việc suôn sẻ, tình duyên hanh thông, có đào hoa “hồng nhan bạc mệnh”, người độc thân gặp được nhân duyên tốt, có người khác giới yêu thầm, có người tích cực theo đuổi, hy vọng sẽ gặp được người ưng ý, nhân duyên tốt và yêu nhau.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trung thực, cần cù chịu khó, chỉ phải cái là hơi cố chấp, không nhanh nhạy, thế nhưng hai ngày cuối tuần họ có thế vận cực kỳ đẹp.

Đúng 3 ngày đầu tháng 4/2022: Top 3 con giáp xứng danh 'cỗ máy in tiền', bước chân trái đụng tiền, chân phải đụng vàng, giàu ơi là giàu! - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Con giáp này có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt thời gian qua. Trong tháng 4/2022 cuộc đời Sửu bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông. Với phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, cuộc sống của Sửu sẽ không ngừng tiến tới. Trong sự nghiệp cũng sẽ có nhiều đột phá lớn.

Tuổi Mão

Đa phần người tuổi Mão có lối sống phóng khoáng, yêu thích sự tự do nhưng họ cũng có những nguyên tắc nhất định trong cuộc sống của mình.

Tính tình điềm đạm lại kiệm lời nhưng khi cần thiết thì họ vẫn có thể dễ dàng tạo nên được bầu không khí vui vẻ - thoải mái cho người đối diện.

Tử vi tháng 4/2022 cho biết, người tuổi Mão tài lộc hanh thông, công danh phát đạt. Công việc đã được dàn xếp ổn thỏa, con giáp trong giai đoạn này chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi. Bên cạnh đó, Mão sẽ có nhiều dịp mở rộng các mối quan hệ xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển trong tương lai. Nhìn chung, vận trình con giáp này trong thời gian tới không có gì ngăn trở.

Với phúc khí có được này, người tuổi Mão vượng tài lộc, mọi việc hanh thông, đón nhận nhiều tin vui.

(Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)

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30 này tới, vận khí của 3 con giáp này cực vượng, có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc kiếm tiền.

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