Tử vi 2 ngày cuối tuần (2/4 - 3/4), top con giáp "NẰM TRÊN ĐỐNG TIỀN", sau một đêm giấc thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 29/03/2022 10:44

Cuộc sống của 3 con giáp này bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định, giúp bạn có thể tận hưởng sự dư dả và thành công.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ bước vào vận khí tốt lành của “Lưu quý nhân” vào 2 ngày cuối tuần (2/4 - 3/4). Họ lạc quan, vui vẻ, mối quan hệ giữa các cá nhân sẽ mở rộng nhanh chóng, hòa thuận với đồng nghiệp và rất hạnh phúc trong công việc.

Vận trình kinh doanh xuất sắc trong tháng 4 khiến sếp và đồng nghiệp vô cùng ngạc nhiên, con đường sự nghiệp vô cùng suôn sẻ, làm việc chăm chỉ sẽ mang lại phần thưởng lớn. Có cơ hội đảm đương những nhiệm vụ quan trọng, công thành danh toại, nắm bắt cơ hội thực hiện tốt, tương lai tươi sáng, tài vận hưng thịnh.

Tuổi Hợi

Cuối tuần này, tuổi Hợi như "cá gặp nước", có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh bất ngờ kéo tới lũ lượt. Khác với tháng 3, công việc tới tay còn hỏng, tháng 3 này, đặc biệt là tuần đầu tiên của tháng 4, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại. 

Tử vi cuối tuần này cho biết, tuổi Hợi sẽ có những bước tiến lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội. Những gì mà con giáp này làm được nhất định sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ. Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (2/4 - 3/4), top con giáp 'NẰM TRÊN ĐỐNG TIỀN', sau một đêm giấc thức dậy đã là đại gia bạc tỷ - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nhưng cũng không ít tiểu nhân phá hoại, tiềm ẩn nhiều mối lo.May mắn là bạn cũng được tạo không gian để thoải mái thể hiện năng lực của bản thân, vì thế, hãy tự tin đưa ra và áp dụng những ý tưởng độc đáo, mới lạ của mình trong công việc nhé.

Kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn trước, đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó luân chuyển sang các hình thức đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, hùn hạp làm ăn… 

Tuổi Sửu

Cuộc sống của tuổi Sửu bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định, giúp bạn có thể tận hưởng sự dư dả và thành công.

Một số người có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, con giáp này không nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào vận may của mình. Hãy cố gắng lao động và làm giàu dựa trên chính công sức đã bỏ ra.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (2/4 - 3/4) cho thấy tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, con giáp này đều sẽ tâm sự và thảo luận cùng người ấy, nhờ vậy mà cuộc sống gia đình yên bình, ít mâu thuẫn.

(Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)

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