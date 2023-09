Vì sao ngày càng nhiều người tìm mua vật phẩm phong thủy của Phúc Khang Gems?

Dấn thân vào sự nghiệp kinh doanh Đá quý đã hơn 10 năm nhưng có lẻ “gieo duyên” phong thủy mới chính là bước ngoặc quan trọng khiến Phạm Ngọc Thiên Trang cảm thấy tự hào và hạnh phúc nhất ở thời điểm hiện tại. Thiên Trang đã đưa Phúc Khang Gems đứng vững trên bản đồ kinh doanh Đá quý, không chỉ là một địa chỉ cung cấp uy tín chất lượng mà còn nổi tiếng nhờ sự “mát tay”, giúp khách hàng giải tỏa được những âu lo bộn bề trong cuộc sống, đem lại niềm vui, may mắn, tài lộc và hạnh phúc trong tình duyên…

Thấu hiểu được ý nghĩa sâu xa của đá phong thủy, Thiên Trang đã mạnh dạn ứng dụng chúng vào từng nhu cầu của mỗi người. Dựa vào ngày tháng năm sinh, chỉ tay hay nhân tướng sinh mệnh của khách hàng, Thiên Trang sẽ chủ động “gieo Duyên” từng loại vật phẩm cho phù hợp. Ví dụ nếu khách hàng cần gieo duyên về tình duyên có thể thỉnh Hồ ly, Cỏ 4 Lá hoặc cầu may mắn tài lộc trong kinh doanh thì chọn Tỳ Hưu, Lu Thống hay các vật phẩm phong thủy để bàn như Đá Thạch Anh, Canxedon, Gỗ Hóa Thạch... Trong đó, sản phẩm đã làm nên tên tuổi của Thiên Trang không thể không nhắc đến Lu Thống Ngọc Jadeit – sản phẩm giúp khách hàng sở hữu ngày càng gia tăng tài lộc, mua may bán đắt, tránh được thị phi, tránh tiểu nhân quấy phá, vạn điều hanh thông, vạn điều may mắn… Đây cũng chính là những yếu tố hết sức quan trọng được hầu hết các nhà phong thuỷ sử dụng, tuy nhiên để có được kết quả thành công hay không một phần còn nhờ vào sự “mát tay” của từng người, mà điều đó chỉ được chứng nhận bởi khách hàng - người nhận được lộc “gieo duyên” mới có câu trả lời chính xác nhất.

Thiên Trang cũng nói thêm: “Từng người sinh ra sẽ mang trong mình một cung mạng khác nhau, vì thế mỗi cung mạng sẽ thích hợp với một số vật phẩm phong thủy và màu sắc nhất định. Ví dụ khi bạn đang gặp bế tắc trong cuộc sống, làm ăn thất bại, hay đường tình duyên trắc trở, hiếm muộn con cái, thậm chí muốn thay đổi công việc hiện tại… thì tất cả đều có quy luật vận hành của nó. Đến với Phong Thuỷ Phúc Khang Gems, khách hàng sẽ được tư vấn sử dụng các loại đá thích hợp với nhu cầu từng người, từ đó giúp cho khách hàng giải tỏa được những căng thẳng bế tắc trong công việc và cuộc sống, cải thiện và mở rộng được nhiều mối quan hệ làm ăn. Khi đeo vật phẩm phong thủy hay trưng bày trong nhà, trong công ty còn giúp cho sức khỏe của người dùng tốt lên, nhất là hệ tim mạch và hệ thần kinh. Ngoài ra, phong thủy còn giúp nâng cao sự tập trung vào công việc, mang tới cảm giác thoải mái và sảng khoái trong tâm hồn, giúp cho cuộc sống luôn vui vẻ và hạnh phúc…

Để trở nên “nổi tiếng” như ngày hôm nay, Thiên Trang cũng từng trải qua ngày tháng dài tìm hiểu và nghiên cứu về đá quý phong thuỷ. Và để có thể lựa chọn con đường “gieo duyên” của hiện tại, Thiên Trang cũng cho rằng chỉ khi con người có thể đối diện với nhiều thử thách, sống và cống hiến hết mình cho sự nghiệp mình đã lựa chọn họ mới càng khám phá ra bản lĩnh của bản thân để từ đó nhận lại sự yêu thương của mọi người. Trên con đường hiện tại, Thiên Trang cho rằng một khi Thiên Thời – Địa Lợi - Nhân Hòa đã có đủ thì càng phải nên nắm bắt, lộc tới tay phải biết nắm giữ và chia sẻ nó với mọi người.

Nhờ sự yêu mến và tin tưởng của khách hàng gần xa, Phúc Khang Gems còn được đánh giá là thương hiệu cung cấp đá quý Phong thủy uy tín hàng đầu tại TPHCM trong nhiều năm qua. Tại Phúc Khang Gems còn sở hữu nhiều sản phẩm đá quý đa dạng, mẫu mã độc đáo với giá cả cạnh tranh cùng hệ thống phân phối trải dài khắp các tỉnh thành Việt Nam chính là điểm cộng giúp khách hàng yên tâm lựa chọn. Nhưng trên hết, có thể nói Thiên Trang chính là một trong những nhân tố thu hút sự quan tâm của mọi người và nhận được sự yêu thích của đông đảo khách hàng với nhờ sự mát tay trong “gieo duyên” phong thủy. Hy vọng với những lợi thế trên, Phúc Khang Gems cùng với CEO Thiên Trang sẽ là sự lựa chọn hàng đầu cho những ai đang cần muốn thay đổi vận mệnh hay chất lượng cuộc sống.