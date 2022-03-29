Đúng 10 ngày tới, nhờ được sao Thiên Tướng chiếu mệnh, top 3 con giáp "vớ được hũ vàng" tha hồ hưởng thụ, thoải mái tiêu pha 3 đời cũng chẳng hết tiền

Năm qua, người tuổi Mão bị sao xấu chiếu mệnh, nhiều việc rối rắm ở mức độ khác nhau, tài vận cũng kém. Cuối năm không có nhiều tiền tiết kiệm, cuộc sống vẫn khó khăn, lương thưởng cũng không tương xứng.

Chỉ số tài lộc của người tuổi Mão trong năm 2022 đang tăng lên từng ngày, không những có thể thu hồi được phần nào khoản lỗ năm ngoái mà còn tiết kiệm được rất nhiều.

Là con giáp kiếm nhiều tiền nhất tháng 4/2022, mọi chuyện sẽ khác đi khi tháng 4 đến, Mão không chỉ lấy lại được tự tin mà tài vận cũng khởi sắc hơn rất nhiều, kiếm tiền dễ dàng hơn.

Họ luôn coi trọng tiền bạc, nhận thức rõ vai trò của tiền bạc nên dù ở đâu, thời điểm nào họ cũng không dễ dàng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào.

Tháng 4 dương lịch vận may của Mão sẽ tốt hơn, đã đến lúc lên dây cót, chăm chỉ làm việc, tôi tin rằng mức thu nhập tới đây sẽ không làm Mão thất vọng.

Tuổi Ngọ

Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một tháng 4 bội thu.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc đầu năm từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

10 ngày tới tuổi Hợi như "cá gặp nước", có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh bất ngờ kéo tới lũ lượt. Khác với tháng 3, công việc tới tay còn hỏng, tháng 3 này, đặc biệt là tuần đầu tiên của tháng 4, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại.

Tuổi Hợi

Tử vi 10 ngày tới cho biết, tuổi Hợi sẽ có những bước tiến lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội. Những gì mà con giáp này làm được nhất định sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ. Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng.

Công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nhưng cũng không ít tiểu nhân phá hoại, tiềm ẩn nhiều mối lo.May mắn là bạn cũng được tạo không gian để thoải mái thể hiện năng lực của bản thân, vì thế, hãy tự tin đưa ra và áp dụng những ý tưởng độc đáo, mới lạ của mình trong công việc nhé.

Kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn trước, đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó luân chuyển sang các hình thức đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, hùn hạp làm ăn…

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo