Sửu là một trong những con giáp phát tài trong 45 ngày tới. Con đường thăng quan tiến chức vô cùng thuận lợi. Nhờ có Chính Ấn và Thiên Ấn xuất hiện nên Sửu nhanh chóng tìm được cơ hội để bứt phá vươn lên.

Không chỉ có thu nhập ổn định từ công việc, con giáp này còn dư dả nhờ các công việc tay trái hoặc các khoản đầu tư. Vì vậy, bản mệnh hãy tiếp tục tìm ra định hướng đầu tư phù hợp để tiền đẻ ra tiền.

Một số người tuổi Sửu có thể phải bôn ba khá vất vả nếu muốn kiếm được đồng tiền. Thế nhưng đổi lại thu nhập của bản mệnh sẽ rất nhiều.

Tuổi Tỵ

Tài chính của tuổi Tỵ trong 45 ngày tới khá ổn định. Bạn sẽ có một nguồn thu tốt để đảm bảo cho những kế hoạch mà bạn đang theo đuổi. Tuy nhiên, trong tuần bạn cũng không nên tham gia vào những lĩnh vực đầu tư nhiều rủi ro, vì đây là lúc bạn cần bảo đảm nguồn tiền của mình hơn là mạo hiểm. Chuyện tình cảm của tuổi Tỵ trong tuần này khá ổn định.

Ảnh minh họa

Ngoài ra Tỵ sẽ có khoảng thời gian bình yên khi bạn được ở bên những người mà mình yêu thương. Mối quan hệ tình cảm của tuổi Ngọ diễn ra êm đềm, hạnh phúc, bạn và người ấy ít xảy ra tranh cãi bởi đôi bên đều dành cho nhau sự tôn trọng, thấu hiểu. Với những tuổi Ngọ độc thân, đây là tuần bạn cởi mở hơn và tự tin hơn để bắt đầu một mối quan hệ mới.

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, 45 ngày tới sẽ là 1 thời điểm rất khó quên vì nó đánh dấu nhiều sự thay đổi ngỡ ngàng với cuộc sống và sự nghiệp của những người tuổi Dần. Nhiều người cho rằng, năm tuổi là 1 năm khó khăn và mất nhiều hơn được. Nhưng thực ra, năm tuổi sẽ mang đến cho tuổi Dần cả thách thức và những cơ hội, ai là người biết nắm bắt thì người ấy sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Tử vi học có nói, 45 ngày tới tuổi Dần sẽ có bước ngoặt trong sự nghiệp cũng như công cuộc kiếm tiền. Ngay từ tháng 5, họ đã bận rộn với rất nhiều dự án đầu tư khởi đầu năm mới. Tuổi Dần được khuyên nên tính toán kỹ, thận trọng trong từng bước, tuyệt đối không được chủ quan.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm