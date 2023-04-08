Đúng 15 ngày tới (23/4): 3 cung “lộc lá chạm nóc” làm gì cũng hái ra tiền, tiền vào đầy nhà chất ú ụ két

Tâm linh - Tử vi 08/04/2023 15:58

15 ngày tới, 3 cung này có điềm báo may mắn, đi đâu làm gì cũng có quý nhân phù trợ, tranh thủ nắm bắt cơ hội trước mắt để thành danh thành tài

Song tử

Song Tử hãy trải nghiệm những điều mới mẻ trong thời gian này, có thể bạn sẽ biết thêm được những kiến thức hữu ích. Đồng thời, hãy luôn mạnh dạn nêu lên các ý tưởng của mình..

Những bạn còn độc thân rất hài lòng với tình trạng tự do tự tại của mình hiện giờ. Bạn chưa có ý định đến với bất cứ ai. Người đã có đôi có cặp phát triển được mối quan hệ ổn định với nửa kia của mình. Hai bạn luôn trò chuyện và trao đổi với nhau mọi việc.

Đúng 15 ngày tới (23/4): 3 cung “lộc lá chạm nóc” làm gì cũng hái ra tiền, tiền vào đầy nhà chất ú ụ két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kim ngưu

Vận trình tài lộc không được nổi trội. Do đó, trước khi làm gì, bạn cũng cần suy nghĩ kỹ càng và hỏi ý kiến của người đi trước nếu không sẽ dẫn tới hậu quả tệ hại khiến bạn “mất tiền như chơi”. Ngoài ra, theo chiêm tinh phỏng đoán, khả năng thành công của những dự án kinh doanh trong tuần này là rất thấp nên bạn cần tránh hợp tác hay ký kết hợp đồng mới.

Tình cảm có vẻ chững lại. Những Kim Ngưu còn đang độc thân trở nên chần chừ và sợ hãi khi nhắc đến vấn đề yêu đương. Có lẽ, bạn lo lắng sẽ quen biết với một người không chân thành, khiến cho bản thân rơi vào cảnh khổ đau.

Đúng 15 ngày tới (23/4): 3 cung “lộc lá chạm nóc” làm gì cũng hái ra tiền, tiền vào đầy nhà chất ú ụ két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Song tử

Những người độc thân sẽ có cơ hội tiếp cận với người trong mộng điều này khiến cuộc sống của bạn trở nên lý tưởng hơn.

Bạn có nhiều ý tưởng sáng tạo mới và muốn bắt tay vào thực hiện ngay tuy nhiên về tài nguyên lại không có nên hãy cân nhắc đi nhé. Tài chính của chòm sao này khá tốt bạn không nên tiêu quá nhiều tiền.

Đúng 15 ngày tới (23/4): 3 cung “lộc lá chạm nóc” làm gì cũng hái ra tiền, tiền vào đầy nhà chất ú ụ két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Sau 18h tối nay (8/4) trở đi: 3 con giáp này không thành rồng cũng thành phượng, giàu nhanh chóng mặt, chuẩn bị đón hỷ sự

Sau 18h tối nay (8/4) trở đi: 3 con giáp này không thành rồng cũng thành phượng, giàu nhanh chóng mặt, chuẩn bị đón hỷ sự

Số trời đã định, chỉ cần qua 18h hôm nay , top các con giáp này như chuột sa chĩnh gạo, nghèo đến mấy cũng thành đại gia bạc tỷ lắm tiền, nhiều của

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi tu vi may man 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 5 giờ 1 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay