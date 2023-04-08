Bắt đầu ngày Mậu Tuất (10/4): 3 con giáp được sự hậu thuẫn của người bên trái có quý nhân giúp sức, bên phải có thần Tài phù trợ đến hết tháng ung dung nhận lộc

Tâm linh - Tử vi 08/04/2023 11:52

Con đường sự nghiệp của 3 tuổi này tiến triển tốt đẹp. Tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với người tuổi này ở thời điểm này. Việc tìm hiểu, nỗ lực và học hỏi từng chút một giúp cho bản mệnh gặp may mắn trong công việc

Tuổi Sửu

Con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra vất vả, khó khăn. Người tuổi này thường hay có xu hướng làm quá mọi chuyện nên tự khiến mọi việc trở nên trầm trọng. Theo đó, kế hoạch mà bản mệnh thực hiện không còn đúng theo dự tính mà đột ngột rẽ hướng.

Tình cảm tương đối lận đận. Tác động của Sửu Tuất tương xung là nguyên nhân khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy do vận đào hoa xấu gây ra. Nhất là người độc thân cần chú ý hơn trọng việc giao tiếp với người khác giới. 

Bắt đầu ngày Mậu Tuất (10/4): 3 con giáp được sự hậu thuẫn của người bên trái có quý nhân giúp sức, bên phải có thần Tài phù trợ đến hết tháng ung dung nhận lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Có thể hôm nay bạn sẽ gặp đôi chút khó khăn trong cuộc sống nhưng đừng vì vậy mà nản lòng Thân nhé. Chỉ cần bạn tiếp tục giữ thái độ lạc quan, không có điều gì làm khó được bạn.

Tình hình sức khỏe có dấu hiệu giảm sút cho thời gian qua bạn quá đắm chìm vào công việc. Tuổi Thân có thể đăng kí tham gia tập gym hoặc đăng ký học một lớp bơi lội để cải thiện tình trạng hiện tại.

Bắt đầu ngày Mậu Tuất (10/4): 3 con giáp được sự hậu thuẫn của người bên trái có quý nhân giúp sức, bên phải có thần Tài phù trợ đến hết tháng ung dung nhận lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đường thăng quan của tuổi Tỵ đối mặt với nhiều cơ hội lớn, nếu nhanh nhạy và biết tận dụng, nắm bắt thời cơ chính xác thì con giáp này sẽ dễ dàng đạt được những gì mình muốn. Tình hình tài lộc không có nhiều thay đổi, người ăn nên làm ra thì ngày càng phát triển hơn còn người không có gì nổi bật vẫn cứ mãi giậm chân tại chỗ, thậm chí là thụt lùi.

Yêu đương đối với tuổi Tỵ hiện giờ chỉ là một gia vị trong cuộc sống, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Bắt đầu ngày Mậu Tuất (10/4): 3 con giáp được sự hậu thuẫn của người bên trái có quý nhân giúp sức, bên phải có thần Tài phù trợ đến hết tháng ung dung nhận lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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