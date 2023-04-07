Trong 7 ngày tới (14/4): 3 con giáp chỉ cần ngồi không cũng bạc vàng hứng "rổ", may mắn chực chờ trước cửa

Trong ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của các tuổi này diễn ra tương đối dễ dàng. Dù theo đuổi lĩnh vực nào thì người tuổi này vẫn luôn làm việc bằng thái độ cầu tiến lẫn tinh thần trách nhiệm cao. Bên cạnh đó, sự tự tin giúp bản mệnh sớm chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp

Tuổi Tý

Với trí thông minh tuyệt đỉnh, người tuổi này có những bước nhảy vọt đáng khen qua giai đoạn khó khăn này. Nếu có ý định chuyển việc thì tốt nhất là nên tham khảo ý kiến của mọi người.

Đôi lứa yêu nhau gặp mâu thuẫn do chịu sự ảnh hưởng của cục diện Lục Xung. Bên cạnh đó, bạn không có nhiều kiên nhẫn để lắng nghe chia sẻ của đối phương nên mối quan hệ này có dấu hiệu tan vỡ cao.

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Tuổi Dần

Tuổi Dần nên cẩn trọng hơn trong các quyết định chi tiêu hoặc đầu tư, kinh doanh. Bạn nên tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm để tránh thua lỗ nặng.

Công việc không có quá nhiều áp lực, tuy nhiên do mâu thuẫn với đồng nghiệp mà tâm trạng bạn trở nên căng thẳng, bất ổn. Bạn cũng nên xem lại bản thân liệu đã giúp đỡ hay nhiệt tình với đồng nghiệp trong công việc hay chưa?

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận trình công việc của người tuổi Sửu tươi mới, tuổi Sửu có thể tận dụng các mối quan hệ xã giao xung quanh để hoàn thành nhiệm vụ của mình, dù là mới quen hay đã thân thiết từ trước thì đều mang lại những lợi ích nhất định cho bạn.

Vận trình tài lộc lên nhanh mà xuống cũng nhanh, ngoài việc phải chi tiêu nhiều việc thì thói quen tiêu pha vô tội vạ cũng là nguyên nhân chính gây nên tình trạng này. Tình cảm đôi lứa có người yêu cũ chen ngang...

Ảnh minh họa: Internet

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