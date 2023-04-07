Chủ nhật tới (9/4), 3 con giáp ăn lộc trời ban, sự nghiệp hưng thịnh, ngủ êm trên đống tiền, may mắn hội tụ

Tâm linh - Tử vi 07/04/2023 08:06

Tử vi dự báo, trong ngày 9/4 (DL), sẽ là thời điểm các con giáp gặp nhiều may mắn, thuận lợi trăm đường, sự nghiệp hưng thịnh, ngủ êm trên đống tiền

Tuổi Thân

Chuyện tình cảm của tuổi Thân được cảnh báo không được như ý, những hiểu lầm nhỏ biến thành to, cả hai liên tục cãi vã khiến bạn cảm thấy có lúc không muốn về nhà.

Vận tài chính ngược lại phát triển khá thuận lợi. Công việc tay trái mang lại cho bạn một khoản lợi nhuận, đầu tư kinh doanh cũng là một ý tưởng không tồi trong thời điểm này.

Chủ nhật tới (9/4), 3 con giáp ăn lộc trời ban, sự nghiệp hưng thịnh, ngủ êm trên đống tiền, may mắn hội tụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu  luôn tràn đầy nhiệt huyết trong công việc, luôn sáng tạo và đam mê. Mọi người đều ghi nhận điều này ở bạn. Có một vấn đề, đó là sẽ xảy ra đôi chút thử thách trong các mối quan hệ của bạn. Có lẽ vì quá nhiệt thành thẳng thắng nên đôi khi bạn sẽ bị hiểu nhầm và làm phật ý người khác.

Sẽ có sự gắn kết sâu sắc hơn trong chuyện tình cảm với người ấy. Nhờ sự sẻ chia, đồng cảm một cách chân thành, hai người sẽ ngày càng yêu thương, gắn bó. Những cặp đôi đã lập gia đình có thể cân nhắc về việc có thêm một thành viên mới, mọi thứ sẽ trở nên hài hòa, gia đình êm ấm, tràn ngập tiếng cười. 

Chủ nhật tới (9/4), 3 con giáp ăn lộc trời ban, sự nghiệp hưng thịnh, ngủ êm trên đống tiền, may mắn hội tụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bản chất là tốt bụng và ngoan ngoãn. Họ thực sự chân thành và đơn giản khi tiếp xúc với người khác. Người tuổi Ngựa không bao giờ cố đòi ai trả ơn mà giúp đỡ mọi người với sự chân thành. Phụ nữ tuổi Ngọ có tư tưởng rộng rãi, cho dù họ làm việc thiện không được người khác thấu hiểu, hoặc không nhận được phần thưởng tương ứng, cũng sẽ không quan tâm. Tính cách dễ gần như vậy khiến họ rất được yêu thích trong cuộc sống.

Theo tử vi, nhìn chung cuộc đời con giáp nữ này sẽ tương đối suôn sẻ từ nhỏ đến lớn, không phải lo cơm ăn áo mặc, dù gặp trở ngại cũng sẽ vượt qua, thuận lợi nhờ sự giúp đỡ của người khác. Tất cả những điều này đều có quan hệ mật thiết đến nhân cách của họ. Người tuổi Ngọ tính tình tốt bụng, ấm áp, đối xử chân thành với bạn bè, nhất định sẽ được quý nhân chỉ lối dẫn đường, càng về gia càng hạnh phúc.

Chủ nhật tới (9/4), 3 con giáp ăn lộc trời ban, sự nghiệp hưng thịnh, ngủ êm trên đống tiền, may mắn hội tụ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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