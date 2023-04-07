Cuối tuần (9/4) ngày Đinh Dậu hay là ngày Trực phá: 3 con giáp "chật vật" tiền bạc, tình duyên bất ổn, tiểu tam quấy quanh, vợ chồng xung khắc

Tâm linh - Tử vi 07/04/2023 14:45

Tử vi cho thấy vận trình tài lộc “tụt dốc không phanh”. Các con giáp này cần hạn chế tiêu xài hoang phí mà hãy học cách tiết kiệm hơn vì đâu biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nên đề phòng là trên hết

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão không mấy thuận lợi. Điềm báo người tuổi này có thể nảy sinh cãi vã và xích mích với đồng nghiệp. Do đó, bạn cần phải nên tránh xa những cuộc tranh luận để tránh bị thị phi bủa vây. 

Tuy nhiên, tình cảm hạnh phúc ngập tràn. Bạn hiện đang cảm thấy mình thật may mắn vì sau tất cả, bạn vẫn luôn nhận được sự yêu thương, trân trọng từ người bạn đời của mình.

Cuối tuần (9/4) ngày Đinh Dậu hay là ngày Trực phá: 3 con giáp 'chật vật' tiền bạc, tình duyên bất ổn, tiểu tam quấy quanh, vợ chồng xung khắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có thể gặp phải những chuyện không vui về tình cảm. Bạn và người ấy chưa thực sự hiểu nhau, dễ dẫn đến những tranh cãi căng thẳng. Cả hai nên cho nhau thời gian để hiểu rõ hơn về đối phương.

Vận tài chính hanh thông, bạn có thể tổ chức một bữa tiệc nhỏ để gắn kết các thành viên trong gia đình. Ngoài ra lời khuyên cho bạn trong hôm nay là cần phải bình tĩnh trong công việc, tránh giận quá mất khôn.

Cuối tuần (9/4) ngày Đinh Dậu hay là ngày Trực phá: 3 con giáp 'chật vật' tiền bạc, tình duyên bất ổn, tiểu tam quấy quanh, vợ chồng xung khắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con đường quan lộ của tuổi Dần tốt xấu khó đoán, ngũ hành tương sinh mang đến nhiều tin vui liên quan đến công việc cho người tuổi Dần tuy nhiên đi kèm với đó là cũng không ít rắc rối, bản mệnh cần có sự chủ động hơn trong mọi tình huống. Vấn đề tiền bạc tạm được, mặc dù việc chi tiêu phải thặt chặt hơn so với thời gian trước nhưng cũng không đến nỗi nào.

Tuổi Dần độc thân chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình với người yêu lâu năm, thế nhưng có hạnh phúc hay không thì lại là chuyện khác.

Cuối tuần (9/4) ngày Đinh Dậu hay là ngày Trực phá: 3 con giáp 'chật vật' tiền bạc, tình duyên bất ổn, tiểu tam quấy quanh, vợ chồng xung khắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Trong ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của các tuổi này diễn ra tương đối dễ dàng. Dù theo đuổi lĩnh vực nào thì người tuổi này vẫn luôn làm việc bằng thái độ cầu tiến lẫn tinh thần trách nhiệm cao. Bên cạnh đó, sự tự tin giúp bản mệnh sớm chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp

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