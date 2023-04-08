Có phúc sung túc đủ đầy - Ai nghèo mặc ai vào ngày mai (9/4): Những con giáp "chuột bóp cơm" nhiều cơ hội bùng nổ tài lộc, tha hồ bung lụa

Con đường sự nghiệp của tuổi Dần tiến triển tốt đẹp. Tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với người tuổi này ở thời điểm này. Việc tìm hiểu, nỗ lực và học hỏi từng chút một giúp cho bản mệnh gặp may mắn trong công việc.

Tình cảm đong đầy hạnh phúc. Người độc thân không cần lo lắng đến đường tình duyên vì sắp tới sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Tam Hợp nâng đỡ giúp cho tình cảm người đã kết hôn thêm thắm sắc.

Tình duyên tuổi Mão hôm nay rất phát triển, tình cảm thăng hoa, bạn thực sự là người may mắn trong số 12 con giáp. Hãy biết trân trọng người ấy, đừng lúc nào cũng thờ ơ làm đối phương nản lòng.

Chỉ là tiền bạc có chút hao hụt, bạn phải chi tiêu hợp lý hơn chút nữa. Đương nhiên bạn cũng nên bỏ tiền ra để mua một vài món đồ dùng cá nhân cần thiết, nhưng hãy cân nhắc kĩ trước khi mua.

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Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tuất vượng tiến nhưng do sao Kế Đô ám mệnh cộng với ngũ hành xung khắc nên con giáp này cũng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề hóc búa. Lộc tài rực rỡ, tuổi Tuất đầu tư khá ít nhưng lại vô cùng an toàn, chắc chắn về lợi nhuận.

Tình cảm gia đình có nhiều bất đồng nhưng không vấn đề gì cả, chỉ cần có sự thấu hiểu sẻ chia lẫn nhau thì mọi chuyện cũng chỉ là thử thách mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm