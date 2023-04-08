Có phúc sung túc đủ đầy - Ai nghèo mặc ai vào ngày mai (9/4): Những con giáp "chuột bóp cơm" nhiều cơ hội bùng nổ tài lộc, tha hồ bung lụa

Tâm linh - Tử vi 08/04/2023 08:08

Tử vi cho thấy, tài lộc đang trên đà tăng cao. Con giáp này không cần lo nghĩ đến chuyện tiền nong như trước nhờ có một nguồn doanh thu vững vàng từ công việc chính và nghề tay trái

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của tuổi Dần tiến triển tốt đẹp. Tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với người tuổi này ở thời điểm này. Việc tìm hiểu, nỗ lực và học hỏi từng chút một giúp cho bản mệnh gặp may mắn trong công việc. 

Tình cảm đong đầy hạnh phúc. Người độc thân không cần lo lắng đến đường tình duyên vì sắp tới sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Tam Hợp nâng đỡ giúp cho tình cảm người đã kết hôn thêm thắm sắc.

Có phúc sung túc đủ đầy - Ai nghèo mặc ai vào ngày mai (9/4): Những con giáp 'chuột bóp cơm' nhiều cơ hội bùng nổ tài lộc, tha hồ bung lụa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tình duyên tuổi Mão hôm nay rất phát triển, tình cảm thăng hoa, bạn thực sự là người may mắn trong số 12 con giáp. Hãy biết trân trọng người ấy, đừng lúc nào cũng thờ ơ làm đối phương nản lòng.

Chỉ là tiền bạc có chút hao hụt, bạn phải chi tiêu hợp lý hơn chút nữa. Đương nhiên bạn cũng nên bỏ tiền ra để mua một vài món đồ dùng cá nhân cần thiết, nhưng hãy cân nhắc kĩ trước khi mua.

Có phúc sung túc đủ đầy - Ai nghèo mặc ai vào ngày mai (9/4): Những con giáp 'chuột bóp cơm' nhiều cơ hội bùng nổ tài lộc, tha hồ bung lụa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tuất vượng tiến nhưng do sao Kế Đô ám mệnh cộng với ngũ hành xung khắc nên con giáp này cũng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề hóc búa. Lộc tài rực rỡ, tuổi Tuất đầu tư khá ít nhưng lại vô cùng an toàn, chắc chắn về lợi nhuận.

Tình cảm gia đình có nhiều bất đồng nhưng không vấn đề gì cả, chỉ cần có sự thấu hiểu sẻ chia lẫn nhau thì mọi chuyện cũng chỉ là thử thách mà thôi.

Có phúc sung túc đủ đầy - Ai nghèo mặc ai vào ngày mai (9/4): Những con giáp 'chuột bóp cơm' nhiều cơ hội bùng nổ tài lộc, tha hồ bung lụa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tuần (9/4) ngày Đinh Dậu hay là ngày Trực phá: 3 con giáp "chật vật" tiền bạc, tình duyên bất ổn, tiểu tam quấy quanh, vợ chồng xung khắc

Cuối tuần (9/4) ngày Đinh Dậu hay là ngày Trực phá: 3 con giáp "chật vật" tiền bạc, tình duyên bất ổn, tiểu tam quấy quanh, vợ chồng xung khắc

Tử vi cho thấy vận trình tài lộc “tụt dốc không phanh”. Các con giáp này cần hạn chế tiêu xài hoang phí mà hãy học cách tiết kiệm hơn vì đâu biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nên đề phòng là trên hết

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap tu vi may man

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to