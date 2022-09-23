Đúng 14h ngày 24/9: 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, công việc vững vàng, tài lộc tăng cao, tin vui bay đến liên tục

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 13:50

Dự đoán 3 con giáp này có tài lộc bay bổng, nhiều tin vui đến nhà. Họ cũng có bước tiến trong sự nghiệp, tăng thêm thu nhập vào khung giờ này.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là người nhanh nhạy hoạt bát, không những như thế con giáp này còn là người dám xông pha vướt khó, chấp nhận đối mặt với khó khăn để thực hiện công việc. Tuy nhiên thời gian trước, con giáp tuổi Mão bị sao xấu chiếu mệnh khiến các mối quan hệ không được suôn sẻ. Nhưng may mắn thay vào khung giờ này tuổi Mão được có quý nhân giúp đỡ, vượt qua những khó khăn trước mắt một cách dễ dàng. 

Đúng 14h ngày 24/9: 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, công việc vững vàng, tài lộc tăng cao, tin vui bay đến liên tục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, họ đạt được thành tích tốt, có chỗ đứng không thể thay thế trong công ty. Người tuổi này làm kinh doanh thì dù trước đó có từng chật vật hay khó khăn như thế nào thì thời gian sắp tới cũng bắt đầu gặp may mắn. Một số người sẽ bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh thuận lợi, trong khi một số người khác nhận cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là những người thông minh tài giỏi và đặc biệt có chí cầu tiến. So với những con giáp khác, tuổi Thân là những người dễ dàng xông pha và không ngại đối mặt với gian nan, trắc trở. Không những vậy họ còn là người có đầu óc nhạy bén nên chỉ cần được gia đình hướng nghiệp chắc chắn thì sẽ tạo dựng được cơ ngơi vững chắc ổn định.

Đúng 14h ngày 24/9: 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, công việc vững vàng, tài lộc tăng cao, tin vui bay đến liên tục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ này, con giáp Thân có vận trình cực vượng, có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Đồng thời tuổi Thân lại được Thần Tài che chở, nhờ đó mà đường tài lộc của những chú khỉ khởi sắc trông thấy, nhất là trong chuyện làm ăn kinh doanh. Có thể nói con giáp này sẽ không thể tin được vận may của mình lại lớn như vậy, khi động vào đâu là tiền bạc sinh sôi nảy nở đến đó. Do đó hãy tận dụng cơ hội này mà hãy mạnh dạn thực hiện kế hoạch của mình đã đặt ra.

Tuổi Tý

Tuổi Tý vốn là người thông minh và dễ thích nghi. Ngay từ thời đi học, tuổi Tý đã trở thành những học trò ưu tú và khi ra đời làm việc, Tý có thể đạt được nhiều thành tựu khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Đúng 14h ngày 24/9: 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, công việc vững vàng, tài lộc tăng cao, tin vui bay đến liên tục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm công thành danh toại của tuổi Tý. Họ sẽ thể hiện tài năng xuất chúng để gây dựng sự nghiệp thăng hoa vượt bậc. Cho dù có nhiều cạnh tranh nhưng tuổi Tý sẽ nắm trong tay cuộc sống giàu có, hưng thịnh. Người tuổi này có thể kiếm lời sau thời gian thua lỗ trước đây. Do đó, con giáp này cần giữ tâm trạng thỏa mái để thăng tiến trong sự nghiệp.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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