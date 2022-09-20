100 ngày tới: 3 con giáp làm đâu thắng đó, có cơ hội thăng quan tiến chức, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện trong tầm tay

Người tuổi Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kì đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình.

Đa số họ được Trời Phật che chở, trời sinh có vận mệnh phú quý. Từ khi còn nhỏ, vận thế của Thân đã tốt hơn so với những người khác. Con giáp này được ví như “ngôi sao may mắn” của gia đình. Nhà nào có người tuổi Thân thì các thành viên trong nhà đều có thể nhận được sự che chở vô tận của Thần Phật. Chính vì vậy mà chất lượng cuộc sống được cải thiện rất nhiều, vận may sẽ không ngừng gõ cửa, tiền bạc dồi dào, đại phúc đại quý.

Trên con đường phát triển của mình, người tuổi Ngọ vẫn luôn luôn dựa vào nghị lực hơn người của mình để làm việc, để sống và vươn lên. Phẩm chất tốt đẹp này thực sự rất đáng trân trọng và không phải ai cũng dễ dàng có được và đây cũng là lý do khiến xui xẻo và những kẻ tiểu nhân không có cơ hội lại gần, mọi việc đều có xu hướng trở nên thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

100 ngày tới đây, người tuổi Ngọ nhận nhiều cơ hội phát tài trong lĩnh vực kinh doanh. Có sẵn vốn liếng, kinh nghiệm, cộng thêm những mối quan hệ hữu hảo, họ có thể phát triển quy mô kinh doanh lớn hơn nhiều lần so với bây giờ. Lại được Thần Tài chiếu cố, tài chính rủng rỉnh, việc xây nhà lầu, sắm xe sang đối với người tuổi Ngọ chẳng khó gì

Tuổi Dần

Tuổi Dần có thể mang vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong họ lại sống rất tình cảm. Con giáp này cũng là người có chữ tín, hứa là làm. Họ sống hướng về gia đình, luôn muốn mang tới cho gia đình những gì tốt đẹp nhất để cuộc sống ấm no, viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, trong 100 ngày tới thì cho dù là năm tuổi nhưng tuổi Dần vẫn gặp được may mắn, quý nhân phù trợ giúp mọi việc bình an vô sự.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.