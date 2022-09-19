Chuyển sang ngày 20/9: 3 con giáp cẩn thận lời nói, tránh họa thị phi, kẻo vạ lây những điều không đáng có

Người tuổi Dậu nổi tiếng là người nóng tính, tính tình "thẳng như ruột ngựa" nên thường nhận phần thiệt thòi về mình khi hay nói ra những điều không đáng nói. Nhưng điều đáng buồn hơn là con giáp này không biết rút kinh nghiệm vì cho rằng đó là cá tính của mình. Những người này vốn là những người ăn nói không giữ miệng nên thường làm cho người bên cạnh mất lòng, do đó, Dậu nhớ cẩn thận.

Trong ngày 20/9, Dậu sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống “chướng tai gai mắt” khiến Dậu dễ “vạ miệng”. Nếu không cố gắng thay đổi cách ăn nói, khéo léo hơn một chút thì đừng hỏi tại sao thị phi liên tục bủa vây, nhiều người bực bội nói xấu sau lưng. Đừng để lời nói hủy hoại mối quan hệ tốt đẹp.

Người tuổi Thìn sẽ phải đối diện với những thăng trầm trong công việc khi bước ngày 20/9 sự cứng nhắc, thiếu linh hoạt trong giải quyết vấn đề của bản mệnh còn có thể khiến cho đối tác hay đồng nghiệp mất lòng, đôi bên khó có thể phối hợp làm việc cho tốt, hiệu quả công việc giảm sút. Đây cũng là khoảng thời gian kiếm tiền khá khó khăn, chật vật với người tuổi Thìn. Bạn có thể phải vất vả, bôn ba nhiều nơi nhưng kết quả thu được lại không như mong muốn. Các khoản chi cứ tăng vèo vèo trong khi thu nhập thì “giậm chân tại chỗ”.

Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày 20/9, tuổi Thìn có thể sẽ tốn một khoản tiền kha khá để bù đắp cho sai lầm của mình trước đó. Chuyện tình cảm của người tuổi Thìn cũng chẳng mấy êm đềm. Tốt nhất nên thận trọng trong những xung đột hàng ngày để cả hai không rơi vào tình trạng căng thẳng. Nên biến chuyện to hóa nhỏ để đôi bên cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu, không tạo cơ hội cho người thứ ba chen chân vào.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý trong ngày 20/9 dính vận xui nên sẽ ảnh hưởng rất nhiều trong công việc làm ăn, chuyện tình cảm trong gia đình. Tiền bạc có sự hao tán, tiêu hao. Sức khỏe cũng không tốt. Do vậy, nếu muốn mở rộng công việc làm ăn kinh doanh, bản mệnh nên tính toán kỹ lưỡng kẻo xảy ra đổ vỡ trong năm này. Tử vi dự báo ngày 20/9 con giáp xui xẻo này tự khiến công việc gặp nhiều khó khăn khi không đủ bình tĩnh để xem xét và giải quyết vấn đề, bốc đồng làm theo ý thích mà thiếu suy xét trước sau, gây nên hậu quả to lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm tháng này cũng chịu nhiều trục trặc. Tuổi Tý đôi khi quá nóng vội và đi đến kết luận khi chưa thực sự tìm hiểu rõ ràng, chụp mũ cho người ấy những tội danh không đúng khiến cho đôi bên tranh cãi, sứt mẻ tình cảm.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.