Vận trình của ba con giáp sau nhiều trắc trở, xui xẻo có thể ập đến bất cứ lúc nào từ ngày 20 đến 25/9

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 15:27

Xui xẻo liệu có gọi tên bạn trong những ngày này hay không, hãy xem qua bài viết dưới đây.

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp có nói, Sửu hiền lành, chăm chỉ và có chí tiến thủ nên được rất nhiều người yêu mến. Thế nhưng, chính vì quá thẳng thắn, cương trực nên Sửu dễ làm mất lòng người khác. Đây cũng là lý do vì sao sự nghiệp của Sửu gặp khá nhiều chông chênh mới ổn định, thành công.

Vận trình của ba con giáp sau nhiều trắc trở, xui xẻo có thể ập đến bất cứ lúc nào từ ngày 20 đến 25/9 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi từ ngày 20 đến 25/9, người tuổi Sửu có hạn tiểu nhân quấy phá, có thể là đồng nghiệp ở nơi làm việc, hoặc một kẻ nào đó ghen tị với thành công của Sửu. Nên người tuổi Sửu cũng cần đề phòng cẩn thận, làm việc nên kín kẽ, không để người khác lợi dụng sơ hở của mình. Cục diện về quan hệ xã hội của người tuổi Sửu khá xấu, nên chú ý lời ăn tiếng nói để tránh kích động, mâu thuẫn hay gây hiềm khích với người khác, ảnh hưởng tới công việc, tài lộc.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất khá cứng đầu cứng cổ trong các tình huống cần đến sự ứng biến tức thời. Thậm chí nhiều khi bạn khăng khăng với ý kiến của mình, không chịu thỏa hiệp với mọi người xung quanh. Đó là nguyên nhân khiến các cuộc tranh cãi, mâu thuẫn nổ ra thường xuyên, gây ảnh hưởng không nhỏ đến các mối quan hệ cũng như tiến độ công việc của bạn.

Vận trình của ba con giáp sau nhiều trắc trở, xui xẻo có thể ập đến bất cứ lúc nào từ ngày 20 đến 25/9 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi từ ngày 20 đến 25/9 này cho thấy vận đen đang đeo bám tuổi Tuất nhà ta khá dày đặc. Không những công việc chễm chệ mà tình cảm cũng chẳng êm. Xét trên phương diện đầu tư, bản mệnh dễ đưa ra những quyết định cảm tính, nhầm lẫn, dần đến việc hao tài tốn của, chưa chắc đã thu được lợi nhuận như mong muốn.

Còn về phương diện tình cảm, người tuổi Tuất đã lập gia đình thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với vợ hoặc chồng của mình. Nhiều khi, hai người đối nghịch với nhau đến mức xảy ra chiến tranh lạnh, chẳng ai còn muốn bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của mình. Người độc thân chớ vội quyết định đến với ai đó, bởi chưa chắc người tiếp xúc với bạn trong khoảng thời gian này đã mang ý đồ đơn thuần.

Tuổi Dậu

Năm 2022, tuổi Dậu gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng vậy, tử vi dự báo tuổi Dậu sắp đón những ngày không yên lành.

Vận trình của ba con giáp sau nhiều trắc trở, xui xẻo có thể ập đến bất cứ lúc nào từ ngày 20 đến 25/9 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lục đục nội bộ, mâu thuẫn triền miên là nguyên nhân chính khiến các mối quan hệ của bạn trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Dù là trong gia đình hay ngoài xã hội bản mệnh cũng nên kiềm chế bản thân, đừng để sự nóng giận làm hỏng đại cục. Sự xuất hiện của Tỷ Kiên sẽ kéo bạn vào những chuyện thị phi tranh lợi đoạt tài chốn công sở đó. Nếu không muốn gây thù chuốc oán thì hãy tránh xa.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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