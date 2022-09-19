Đúng 14h ngày 20/9: 3 con giáp được trời ban phú quý, tài vận vượng phát, làm đâu gặt đấy

Mặc dù trong những ngày tháng vừa qua, tài vận của người tuổi Thân chỉ ở mức trung bình. Nhưng vào khung giờ vàng 14h ngày 20/9, tuổi Thân được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng hơn trông thấy. Con giáp tuổi Thân làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Người nào còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ. Ai đang gặp khó khăn cũng có thể biến nguy thành an, gặp nhiều may mắn trong công việc. Dù gặp khó khăn đến đâu họ cũng có quý nhân hỗ trợ, nên họ không dễ dàng nản lòng.

Những người bạn cầm tinh con Chó rất nhạy bén, chu đáo, giàu nghị lực và là một trong những con giáp năng động và có tài hùng biện nhất. Họ luôn tràn đầy phúc khí, dễ gần, dễ hòa đồng và có vận số tuyệt vời.

Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ vàng 14h ngày 20/9, con giáp này phúc khí liên miên, vận may lớn nhỏ như lò xo, tương lai không giới hạn, tiền bạc có chủ, sự nghiệp hanh thông, con đường kiếm tiền sẽ ngày càng rộng mở, có thể nhân đôi thu nhập, cuộc sống sung túc trong tương lai, thoải mái và thư thái hơn, đồng thời nhớ cảm ơn những ân nhân đã giúp đỡ mình.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, cần mẫn, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Dậu chấp nhận khổ trước sướng sau, bằng lòng đối mặt với khó khăn trắc trở để tìm kiếm cơ hội đổi đời trong tương lai. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Dậu làm gì cũng thành công, tình tiền mỹ mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ vàng 14h ngày 20/9, tuổi Dậu được Tam Hợp nâng đỡ nên đi làm cũng bớt áp lực. Bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, được cấp trên tín nhiệm, khen thưởng. Kinh doanh thì được khách hàng khen ngợi thì thái độ niềm nở. Tiền bạc đi lên nhờ có Thần Tài nâng đỡ. Bạn không cần phải dùng tiền bạc nhưng vẫn có được sự yêu quý từ những người xung quanh. Có người sẽ biếu bạn đồ ăn, quần áo hoặc món quà gì đó làm bạn cực kỳ phấn khích.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.