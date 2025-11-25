Đúng 14h chiều mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp làm gì cũng vượng, thời tới không cản nổi, phất lên nhanh như thổi, sớm mua nhà tậu xe

Tâm linh - Tử vi 25/11/2025 23:00

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán sống không lo nghĩ, sự nghiệp tiến xa, giàu sang kéo đến.

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ này hứa hẹn sẽ mang tới cho tuổi Hợi nhiều cơ hội bất ngờ. Khả năng lãnh đạo tỏa sáng giúp bản mệnh có điều kiện lý tưởng để dẫn dắt đội nhóm tiến lên.

Các mối quan hệ của bản mệnh trở nên hài hòa hơn, con giáp này dễ nhận được tin vui từ người thân, bạn bè đang ở xa. Mọi việc diễn ra tự nhiên, bản mệnh nhận thấy rằng mọi thứ đang tiến triển một cách yên bình và tốt đẹp.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Đúng 14h chiều mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp làm gì cũng vượng, thời tới không cản nổi, phất lên nhanh như thổi, sớm mua nhà tậu xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tuổi Dậu trong thời gian trước 26/11 gần như đã đứng trước ngưỡng muốn bỏ cuộc. Công việc đổ dồn, áp lực tinh thần lẫn tiền bạc chất chồng, nhiều việc bạn cố gắng hết sức nhưng không được công nhận. Thế nhưng chính giai đoạn tưởng như tệ nhất đó lại tạo điểm bứt phá đặc biệt.

Ngay từ ngày này, tuổi Dậu có dấu hiệu được “gỡ rối”. Những vấn đề từng kéo dài do sự trì hoãn của người khác nay được xử lý nhanh gọn. Nếu bạn làm trong lĩnh vực liên quan tới giấy tờ, pháp lý, thương lượng, tài chính hay dịch vụ, khả năng cao sẽ có tin vui. Đây là thời điểm có sự can thiệp của quý nhân, mà phần lớn là người có kinh nghiệm hoặc vị trí cao hơn bạn.

Tài lộc cũng có chuyển biến rõ. Không phải là khoản tiền lớn ngay lập tức, nhưng đủ để bạn cảm thấy như có lối thoát. Có người nhận được khoản thưởng hoặc tiền hỗ trợ, có người có đơn hàng lớn, có người ký thêm khách mới. Quan trọng hơn cả là cảm giác “không còn bị dồn vào chân tường”.

Ngày này cũng giúp tuổi Dậu nhìn ra giá trị của mình. Bạn vốn là người có khả năng, chỉ thiếu môi trường thuận lợi và thiếu đúng thời điểm. Khi hung tinh rút bớt, vận may bắt đầu ghé thăm, bản mệnh như được tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành nốt những mục tiêu còn dang dở trong năm.

Đúng 14h chiều mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp làm gì cũng vượng, thời tới không cản nổi, phất lên nhanh như thổi, sớm mua nhà tậu xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý có hướng phát triển rõ ràng.

Ngày này tuổi Tý hãy để tâm nhiều hơn cách làm việc, thời gian chú tâm công việc sẽ cho bạn cơ hội tiếp cận với nhiều chiêu thức mới.

Công việc: Trong công việc người tuổi Tý điều chỉnh thời gian, để có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi thêm nhiều kỹ năng làm việc.

Tình cảm: Luôn quan tâm đối phương theo cách riêng của bạn, tình cảm với bạn cần đến sự thông cảm cho nhau.

Tài lộc: Về mặt tài chính, hãy lưu tâm tài chính, vì tiền bạc không tự sinh ra và mất đi.

Sức khoẻ: Cố gắng thay đổi thói quen, dành buổi sáng dậy sớm và vận động nhẹ.

Đúng 14h chiều mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp làm gì cũng vượng, thời tới không cản nổi, phất lên nhanh như thổi, sớm mua nhà tậu xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi thấy thứ này

Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi thấy thứ này

Tâm sự 24 phút trước
Vừa mặc váy cưới bước vào nhà, cô dâu 'hoảng hốt' khi đứa trẻ 'chạy đến ôm chặt' rồi gọi 'mẹ ơi'

Vừa mặc váy cưới bước vào nhà, cô dâu 'hoảng hốt' khi đứa trẻ 'chạy đến ôm chặt' rồi gọi 'mẹ ơi'

Tâm sự 24 phút trước
Con gái càng lớn càng xinh, chồng 'nghi ngoại tình' ép vợ xét nghiệm adn 3 lần, 'kết quả cuối cùng' khiến cả nhà 'sốc ngất'

Con gái càng lớn càng xinh, chồng 'nghi ngoại tình' ép vợ xét nghiệm adn 3 lần, 'kết quả cuối cùng' khiến cả nhà 'sốc ngất'

Tâm sự 25 phút trước
Cánh tủ bếp không mở được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân run rẩy khi thấy thứ bên trong

Cánh tủ bếp không mở được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân run rẩy khi thấy thứ bên trong

Tâm sự 25 phút trước
Chuyện sẽ không có gì nếu vợ chồng em ra ở riêng

Chuyện sẽ không có gì nếu vợ chồng em ra ở riêng

Tâm sự 25 phút trước
Biết vợ ngoại tình, chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời vợ sống trong nỗi ám ảnh sợ sệt

Biết vợ ngoại tình, chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời vợ sống trong nỗi ám ảnh sợ sệt

Tâm sự 26 phút trước
Thấy đồ vật lạ túi áo của chồng, tôi run rẩy choáng váng, sự thật đằng sau càng khiến tôi nức nở

Thấy đồ vật lạ túi áo của chồng, tôi run rẩy choáng váng, sự thật đằng sau càng khiến tôi nức nở

Tâm sự 27 phút trước
Chồng mất hơn một tháng vợ bất ngờ được 'nhận' căn hộ gần 4 tỷ, biết sự thật đằng sau vợ sốc nặng

Chồng mất hơn một tháng vợ bất ngờ được 'nhận' căn hộ gần 4 tỷ, biết sự thật đằng sau vợ sốc nặng

Tâm sự 27 phút trước
Đếm ngược từ đây đến Tết Nguyên đán 2026, THẦN TÀI GÕ CỬA: 3 con giáp tài lộc dồi dào, chất lượng cuộc sống nâng cao, tiền vào đầy tay

Đếm ngược từ đây đến Tết Nguyên đán 2026, THẦN TÀI GÕ CỬA: 3 con giáp tài lộc dồi dào, chất lượng cuộc sống nâng cao, tiền vào đầy tay

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Về ra mắt nhà người yêu, đang rôm rả thì anh ra ngoài nghe điện thoại, gái trẻ tím mặt khi mẹ anh ghé tai thủ thỉ câu này

Về ra mắt nhà người yêu, đang rôm rả thì anh ra ngoài nghe điện thoại, gái trẻ tím mặt khi mẹ anh ghé tai thủ thỉ câu này

Tâm sự 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi ngày 26/11/2025 của 12 con giáp: Tý giàu có vô bờ, Sửu thu hút tài lộc, Thìn đời sang trang may mắn

Tử vi ngày 26/11/2025 của 12 con giáp: Tý giàu có vô bờ, Sửu thu hút tài lộc, Thìn đời sang trang may mắn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đếm ngược từ đây đến Tết Nguyên đán 2026, THẦN TÀI GÕ CỬA: 3 con giáp tài lộc dồi dào, chất lượng cuộc sống nâng cao, tiền vào đầy tay

Đếm ngược từ đây đến Tết Nguyên đán 2026, THẦN TÀI GÕ CỬA: 3 con giáp tài lộc dồi dào, chất lượng cuộc sống nâng cao, tiền vào đầy tay

Từ 5/12 - 25/12: 3 con giáp tài lộc tới ào ào, số mệnh phú quý giàu có, cuộc sống hưng thịnh

Từ 5/12 - 25/12: 3 con giáp tài lộc tới ào ào, số mệnh phú quý giàu có, cuộc sống hưng thịnh

Tử vi 2 ngày cuối tuần (29/11 - 30/11): 3 con giáp một bước lên đời, tiền nhiều vô số kể, giàu có vang danh, cuộc đời tươi đẹp

Tử vi 2 ngày cuối tuần (29/11 - 30/11): 3 con giáp một bước lên đời, tiền nhiều vô số kể, giàu có vang danh, cuộc đời tươi đẹp

Từ giờ đến hết năm 2025, 3 con giáp xóa bỏ vận đen, may mắn tràn trề, làm ăn tấn tới, tiền bạc chất chồng, sống không lo nghĩ

Từ giờ đến hết năm 2025, 3 con giáp xóa bỏ vận đen, may mắn tràn trề, làm ăn tấn tới, tiền bạc chất chồng, sống không lo nghĩ

5 ngày đầu tháng 12 (1/12 - 5/12): 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, giàu lên nhanh chóng, tiền bạc rủng rỉnh, ngồi một chỗ đếm tiền

5 ngày đầu tháng 12 (1/12 - 5/12): 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, giàu lên nhanh chóng, tiền bạc rủng rỉnh, ngồi một chỗ đếm tiền

Đúng hai ngày 26/11 và 27/11: 3 con giáp đánh bay vận xui, hút trọn may mắn, tiền vàng sung túc, thành công rực rỡ, thời kỳ hoàng kim rực rỡ

Đúng hai ngày 26/11 và 27/11: 3 con giáp đánh bay vận xui, hút trọn may mắn, tiền vàng sung túc, thành công rực rỡ, thời kỳ hoàng kim rực rỡ