Đúng 14h chiều mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp làm gì cũng vượng, thời tới không cản nổi, phất lên nhanh như thổi, sớm mua nhà tậu xe

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ này hứa hẹn sẽ mang tới cho tuổi Hợi nhiều cơ hội bất ngờ. Khả năng lãnh đạo tỏa sáng giúp bản mệnh có điều kiện lý tưởng để dẫn dắt đội nhóm tiến lên.

Các mối quan hệ của bản mệnh trở nên hài hòa hơn, con giáp này dễ nhận được tin vui từ người thân, bạn bè đang ở xa. Mọi việc diễn ra tự nhiên, bản mệnh nhận thấy rằng mọi thứ đang tiến triển một cách yên bình và tốt đẹp.

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu trong thời gian trước 26/11 gần như đã đứng trước ngưỡng muốn bỏ cuộc. Công việc đổ dồn, áp lực tinh thần lẫn tiền bạc chất chồng, nhiều việc bạn cố gắng hết sức nhưng không được công nhận. Thế nhưng chính giai đoạn tưởng như tệ nhất đó lại tạo điểm bứt phá đặc biệt.

Ngay từ ngày này, tuổi Dậu có dấu hiệu được “gỡ rối”. Những vấn đề từng kéo dài do sự trì hoãn của người khác nay được xử lý nhanh gọn. Nếu bạn làm trong lĩnh vực liên quan tới giấy tờ, pháp lý, thương lượng, tài chính hay dịch vụ, khả năng cao sẽ có tin vui. Đây là thời điểm có sự can thiệp của quý nhân, mà phần lớn là người có kinh nghiệm hoặc vị trí cao hơn bạn.

Tài lộc cũng có chuyển biến rõ. Không phải là khoản tiền lớn ngay lập tức, nhưng đủ để bạn cảm thấy như có lối thoát. Có người nhận được khoản thưởng hoặc tiền hỗ trợ, có người có đơn hàng lớn, có người ký thêm khách mới. Quan trọng hơn cả là cảm giác “không còn bị dồn vào chân tường”.

Ngày này cũng giúp tuổi Dậu nhìn ra giá trị của mình. Bạn vốn là người có khả năng, chỉ thiếu môi trường thuận lợi và thiếu đúng thời điểm. Khi hung tinh rút bớt, vận may bắt đầu ghé thăm, bản mệnh như được tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành nốt những mục tiêu còn dang dở trong năm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý có hướng phát triển rõ ràng.

Ngày này tuổi Tý hãy để tâm nhiều hơn cách làm việc, thời gian chú tâm công việc sẽ cho bạn cơ hội tiếp cận với nhiều chiêu thức mới.

Công việc: Trong công việc người tuổi Tý điều chỉnh thời gian, để có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi thêm nhiều kỹ năng làm việc.

Tình cảm: Luôn quan tâm đối phương theo cách riêng của bạn, tình cảm với bạn cần đến sự thông cảm cho nhau.

Tài lộc: Về mặt tài chính, hãy lưu tâm tài chính, vì tiền bạc không tự sinh ra và mất đi.

Sức khoẻ: Cố gắng thay đổi thói quen, dành buổi sáng dậy sớm và vận động nhẹ.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!