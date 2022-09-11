Đúng 13h00p chiều 12/9, 3 con giáp khai thông vận mệnh, ôm cả tiền tỷ trong tay, sống đời phủ phê, cuộc đời thăng hạng bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 11:05

Đúng 13h00p chiều 12/9, thần tài mở kho vàng, 3 con giáp vận trình lên hương, công danh thuận lợi, cát khí ngập tràn, tiền vàng đầy tủ, sống đời phủ phê, sung sướng.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ mang tư chất thông minh, tự tin và lý trí. Người tuổi này tự tin, giữ tinh thần lạc quan, gặp khó khăn cũng không buồn nản. Con giáp tuổi Tỵ có nhãn quan tinh thường, đầu óc nhạy bén, tài năng xuất chúng nhưng lại khiêm nhường.

Con giáp
Nếu người tuổi này bền gan, vững chí thì dù gặp khó khăn hay cạnh tranh, họ vẫn sẽ vượt qua thử thách, đạt được thành tích như mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng 13h00p chiều 12/9, vận trình của người tuổi Tỵ tương đối suôn sẻ. Họ sẽ nhận được bất ngờ trong công việc và có thể sẽ phải đi công tác xa. Sự nghiệp của họ có tiến triển tốt. Nếu người tuổi này bền gan, vững chí thì dù gặp khó khăn hay cạnh tranh, họ vẫn sẽ vượt qua thử thách, đạt được thành tích như mong đợi.

Người tuổi này cần biết nắm bắt thêm các cơ hội làm việc bán thời gian, làm thêm ngoài giờ để tăng thêm thu nhập. Nhờ chăm chỉ làm việc, lại gặp được điều may nên thu nhập của người tuổi Tý không tồi.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão thực sự tốt bụng, tử tế. Họ luôn sống với thái độ tích cực, nỗ lực để có thể tiến xa hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Có thể nói con giáp này có khiếu hài hước bẩm sinh, luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, tiếng cười cho những người xung quanh mình. 

Con giáp
Không chỉ gặp nhiều may mắn trong công việc, mối quan hệ với cấp trên cũng như đồng nghiệp tốt hơn, họ còn gia tăng thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, bước sang tháng 8 dương lịch, người tuổi Mão sẽ gặp nhiều tin vui. Không chỉ gặp nhiều may mắn trong công việc, mối quan hệ với cấp trên cũng như đồng nghiệp tốt hơn, họ còn gia tăng thu nhập, được đền đáp xứng đáng với nỗ lực đã bỏ ra. Tài lộc hanh thông, vận may tăng vọt, nhìn chung đây là quãng thời gian rất đáng chờ đợi của con giáp này.  

Tuổi Mùi

Vận thế của người tuổi Mùi thời gian đầu năm không có gì quá nổi trội. Con giáp này không đạt được bước đột phá nào trong công việc và cuộc sống, thậm chí còn gặp một số khó khăn. Trước khi gặp được may mắn và cơ hội, thường thì người tuổi Mùi rất bình thường, không quá nổi trội. Họ âm thầm tích lũy kinh nghiệm, chờ thời cơ đến.

 

Con giáp
Chỉ cần không bỏ lỡ cơ hội thì đây chính là thời điểm vàng tạo đột phá lớn của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng 13h00p chiều 12/9, do gặp được thời vận, nên vận thế đảo chiều. Người tuổi Mùi “cầu tài đắc tài”, “cầu danh được danh”. Chỉ cần không bỏ lỡ cơ hội thì đây chính là thời điểm vàng tạo đột phá lớn của con giáp này. 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi hôm nay (11/9), 3 con giáp này có tiền bạc dư dả, ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, vận trình suôn sẻ, sống trong nhung gấm, lụa là

Tử vi hôm nay (11/9), 3 con giáp này có tiền bạc dư dả, ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, vận trình suôn sẻ, sống trong nhung gấm, lụa là

Hôm nay ngày 11/9/2022, 3 con giáp đội sổ may mắn, ngẩng đầu đón tài lộc, cúi đầu hốt vàng bạc, tài khoản nhân đôi, phú quý giàu sang

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tử vi 12 con giáp 3 con giáp phát tài con giáp giàu sang con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 13 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân