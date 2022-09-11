Tử vi hôm nay (11/9), 3 con giáp này có tiền bạc dư dả, ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, vận trình suôn sẻ, sống trong nhung gấm, lụa là

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 10:04

Hôm nay ngày 11/9/2022, 3 con giáp đội sổ may mắn, ngẩng đầu đón tài lộc, cúi đầu hốt vàng bạc, tài khoản nhân đôi, phú quý giàu sang

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất chân thật, hòa đồng và chân thành với người khác. Trong cuộc sống thường ngày, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không toan tính thiệt hơn. Con giáp tuổi này hào hiệp, ngay thẳng và thường tự mình tìm cách giải quyết khó khăn.

Tử vi hôm nay (11/9), 3 con giáp này có tiền bạc dư dả, ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, vận trình suôn sẻ, sống trong nhung gấm, lụa là - Ảnh 1
Con giáp tuổi này làm công ăn lương ắt đạt được thành tích vượt bậc, có thể được thăng quan, tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay ngày 11/9/2022, người tuổi này hợp vía Thần Tài, tài lộc dồi dào. Con giáp tuổi này làm công ăn lương ắt đạt được thành tích vượt bậc, có thể được thăng quan, tiến chức. Trong thời gian này, họ có cơ hội phát triển tài vận cá nhân, nâng cao hiệu suất làm việc.

Tuy vậy, họ cũng cần tìm kiếm cơ hội tốt hơn cho mình, chớ nên ở mãi trong "vùng an toàn". Người làm kinh doanh thì công việc làm ăn, buôn bán có khởi sắc, gặp được nhiều khách hàng lớn, những thương vụ đều suôn sẻ.

Tuổi Hợi

Con giáp phát tài hôm nay gọi tên người tuổi Hợi. Nếu bạn đang có một dự án tâm huyết thì nhất định sẽ nhận được nhiều đánh giá cao, thăng tiến trong công việc. Một vài kẻ sẽ ghen tị với những thành công của bạn nhưng không sao cả, bạn đừng quá lo lắng.

Tử vi hôm nay (11/9), 3 con giáp này có tiền bạc dư dả, ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, vận trình suôn sẻ, sống trong nhung gấm, lụa là - Ảnh 2
Tài lộc vượng phát, người làm kinh tế có nhiều cơ hội phát tài hơn hẳn người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi này cần tăng tốc lên một chút, sắp tới sẽ có rất nhiều cơ hội để bạn phát triển sự nghiệp của mình. Tài lộc vượng phát, người làm kinh tế có nhiều cơ hội phát tài hơn hẳn người khác. Bạn rất tốt bụng và thường xuyên giúp đỡ người khác nên được lộc trời ban.

Hôm nay ngày 11/9/2022, tốt cho việc buôn bán, nhập thêm hàng hoặc ký kết hợp đồng, nếu bạn có thể tranh thủ thực hiện ngay thì tiền đổ về túi sẽ khá nhanh. Hiện tại, hãy chấp nhận vất vả hơn mọi người một chút nhé, tương lai bạn sẽ được tận hưởng công sức lao động của mình.

Tuổi Mùi 

Những người tuổi Mùi rất trung thành, hoạt bát và dễ gần. Họ tính tình cương trực, ngay thẳng, thật thà. Tuổi Mùi sống hướng về gia đình, là những người nhân ái và rất quan tâm đến người khác. Họ luôn muốn lan toả nguồn năng lượng tích cực tới mọi người, mở ra những mối nhân duyên tốt đẹp.

Tử vi hôm nay (11/9), 3 con giáp này có tiền bạc dư dả, ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, vận trình suôn sẻ, sống trong nhung gấm, lụa là - Ảnh 3
Đường tài lộc hanh thông hơn, người tuổi này nhìn chung làm gì cũng nhiều phần thuận lợi hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay ngày 11/9/2022, người tuổi Mùi sẽ có bước tiến rõ rệt trong vận trình. Đường tài lộc hanh thông hơn, người tuổi này nhìn chung làm gì cũng nhiều phần thuận lợi hơn trước, được Thần Tài chiếu cố. Vốn là người chăm chỉ chịu khó không ngại khổ, nay có thêm sự giúp đỡ của quý nhân, vận trình của tuổi Mùi sẽ ngày một thăng tiến.  

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Trong vòng 5 ngày tới (12/9 - 16/9), 3 con giáp sau "dưới có quý nhân nâng đỡ, ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, sống trong nhung gấm, lụa là

Trong vòng 5 ngày tới (12/9 - 16/9), 3 con giáp sau "dưới có quý nhân nâng đỡ, ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, sống trong nhung gấm, lụa là

Trong vòng 5 ngày tới (12/9 - 16/9), 3 con giáp dưới đây được Thần Tài để mắt, đường tài lộc khởi sắc không ngừng, cực kỳ may mắn, phú quý phát tài, giàu sang sung túc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay 3 con giáp phát tài 3 con giáp con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 39 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng