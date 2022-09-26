Đúng 13h chiều ngày mai (27/9): 3 con giáp giáp vơ hết lộc trời, gom sạch vận may trong thiên hạ, tài lộc tuôn về nhà như thác đổ làm gì cũng suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió

Mùi luôn có tính cách ngay thẳng nhưng tính tình lại thay đổi thất thường. Con giáp này cư xử với mọi người rộng lượng, tốt bụng nên rất được lòng mọi người. Tử vi cho biết, Mùi được Thần tài ưu ái trong cả trong công việc và cuộc sống, thường xuyên gặp được quý nhân trợ giúp, tài lộc dồi dào, viên mãn.

Đặc biệt, đây chính là khoảng thời gian rực rỡ vô cùng của bản mệnh. Với những người tuổi Mùi làm về kinh doanh thì đây là thời điểm rất thích hợp để mở rộng phạm vi và thu về những thành tựu rực rỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trước đây, người tuổi Thìn vấp phải khắc tinh, nên mọi việc trong cuộc sống đều không suôn sẻ. Quan Tinh của con giáp này cũng không chiếm ưu thế, nên sự nghiệp không có sự đột phá nào. Dù đối mặt với áp lực lớn, người tuổi Thìn vẫn kiên trì, kiên định hoàn thành mọi việc. Bắt đầu từ đầu tháng 9, công việc của con giáp này cuối cùng cũng đã có một vài đột phá. Chỉ cần bản thân không ngừng nỗ lực, tất sẽ thu được kết quả tốt. Đặc biệt thu nhập của người tuổi Thìn sẽ tăng lên rất nhiều, và sẽ có cơ hội tăng thưởng, tăng lương.

Tuổi Tỵ

Đây là giai đoạn đặc biệt dễ dàng để con giáp tuổi Tỵ đạt được điều mình muốn. Bạn không cần phải tốn quá nhiều công sức để phát huy nó. Mọi thứ trong sự nghiệp của bạn đều có thể biến xấu thành tốt. Với sự giúp đỡ, khả năng và nguồn lực, dự án được thương lượng lâu cuối cùng cũng có thể ký hợp đồng và tiền đặt cọc sẽ được ghi nhận. Nếu bạn làm việc bán thời gian, bạn thậm chí có thể được chuyển đến một nơi khác hoặc một môi trường khác, và bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để tỏa sáng và có cơ hội thăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại tuổi Tỵ hãy bình tĩnh và thỉnh thoảng lắng nghe tiếng nói bên trong mình, đừng chỉ nghe lời người khác nói hay chỉ tin vẻ bề ngoài, hãy tin rằng cái nhìn sâu sắc của bạn mới có thể nhìn ra cốt lõi của sự việc. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi bạn có thể trở nên vĩ đại.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.