Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp , Thứ Sáu 28/10/2022, vận may tài lộc sẽ ghé thăm Tuổi Sửu, chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân Tuổi Sửu sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.

Tình hình sức khỏe của Tuổi Sửu ngày mai khá ổn định nhưng vẫn cần chăm chỉ vận động thể chất nhiều hơn. Đừng trì hoãn việc tập luyện thêm nữa, con giáp này nên chủ động sắp xếp thời gian công việc sao cho hợp lý để có thời gian chăm sóc bản thân. Việc tập luyện sẽ giúp cơ thể của Tuổi Sửu thêm phần sung sức, từ đó mà vận trình của bản mệnh cũng được cải thiện theo chiều hướng tốt lên rất nhiều.

Tuổi Sửu ngày mai ngày 28/10/2022 sẽ đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công việc. Bạn phát huy được mặt tốt của bản thân và nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên. Tuy nhiên bạn nên xem lại cách làm việc đôi lúc còn bảo thủ, tự làm theo ý mình.

Tình hình sức khỏe của Tuổi Sửu ngày mai khá ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày Thứ Sáu 28/10/2022 cho thấy mọi thứ Tuổi Tỵ làm đều có kết quả như ý. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài. Thứ Sáu này cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển, thay đổi, sự tính toán, cho nên nếu bạn muốn đi xa, mưu sự công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi công việc thì nên thực hiện sẽ tốt cho bạn.

Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì Tuổi Tỵ nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi.

Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có một tinh thần phấn chấn trong suốt cả ngày mai. Chính nhờ vậy, bạn chẳng hề sợ hãi khó khăn, thách thức. Ngược lại, bạn sẵn sàng là người đi tiên phong, dẫn dắt mọi người.

Tài vận: Vận trình tài lộc vượng sắc. Ngoài khoản thu nhập chính thì con giáp này còn thu được khoản tiền đáng kể liên quan tới các dự án ngoài lề.

Chuyện tình cảm của bản mệnh có những dấu hiệu tích cực trong ngày mai. Dường như vợ chồng bạn đã dần học được cách thấu hiểu và tha thứ cho nhau. Những lỗi lầm tưởng như không thể sửa chữa cũng dần dần phai nhạt, đôi bên hòa hợp hơn với nhau.

Chuyện tình cảm của bản mệnh có những dấu hiệu tích cực trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo